Viel Wind bei der Bodenseemeisterschaft – Am letzten Tag sind alle platt

Markus Bilgeri hat den Eurocup Lacustre gewonnen. Am Sonntag gab es bei der Bodenseemeisterschaft viel Wind, Wettfahrtleiter Jürgen Birkle vom Segler-Verein Staad startete laut Pressebereicht erneut vier Wettfahrten. Dem anfangs zweitplatzierten Bilgeri reichten zwei erste, ein zweiter und ein fünfter Platz als Streicher zum Gesamtsieg. Zweiter wurde Veit Hemmeter vom Bayerischen Yacht-Club vor Harald Böhler vom Yacht-Club Radolfzell. „Ich freue mich riesig. Dass wir als Mannschaft bei dem starken Wind nach vorn gefahren sind, darüber bin ich sehr froh“, sagte Markus Bilgeri. „Wir hatten am Sonntag grenzwertig viel Wind“, betonte Wettfahrtleiter Birkle. „Von anfangs fünf Knoten frischte es auf 25 Knoten auf, in einer Böe haben wir sogar 28 Knoten gemessen, das Ganze mit starken, urplötzlichen Winddrehern verbunden. Es wurde am letzten Tag der Veranstaltung niemandem etwas geschenkt. Weder den Seglern noch der Wettfahrtleitung, alle sind platt.“ Insgesamt wurden acht der neun ausgeschriebenen Wettfahrten gesegelt, es gab trotz einiger haariger Annäherungen bei durchaus starkem Wind keine Proteste. Am Start waren 27 Boote, eines musste mit Mastbruch ausscheiden.