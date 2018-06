Viel Unsicherheit über Lindaus Zukunft

Die einen machen sich Sorgen um ihre Existenz. Andere scheinen schlicht den Überblick über Sachstand und Zeitplan Lindaus zahlreicher Projekte verloren zu haben. Vor allem die Thierschbrücke, die beiden Lindauer Bahnhöfe, die neue Inselhalle sowie die Planungen um ein neues Hotel und die Gestaltung des Karl-Bever-Platzes haben die LZ-Leser beim Stammtisch am Dienstagabend im Bräuhotel Steig beschäftigt – und auch immer wieder die Emotionen hochkochen lassen. Einige Vertreter der Stadt waren ebenfalls gekommen, um sich den – teilweise auch unangenehmen – Fragen der Leser zu stellen.

Wie ist der Zeitplan von Thierschbrücke und Bahnhof?

Es beginnt aber alles ganz harmlos: Wie der Zeitplan in Sachen Thierschbrücke und Bahnhof Reutin aussieht, will ein LZ-Leser wissen. „Bei der Thierschbrücke sind wir im Zeitplan“, sagte Kai Kattau, Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL). „Die Baumaßnahme wirft ja schon ihre ersten Schatten voraus – oder eben nicht mehr“, scherzt er mit Hinblick darauf, dass dort bereits mehr als 40 Bäume gefällt worden sind.

Die Bäume mussten weichen, damit an der Einmündung Zeppelin- in die Zwanzigerstraße ein Kreisverkehr entstehen kann – und für die Behelfsbrücke. Denn auch während der etwa zwei Jahre Bauzeit müssen Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger auf die andere Seite der Schienen gelangen. Deshalb wird zuerst eine Behelfsbrücke entstehen, bevor die Arbeiter die alte Thierschbrücke abbauen können. „Sobald die Behelfsbrücke da ist, ist auch die Anbindung zur Hinteren Insel da“, sagt Kattau. Allerdings wird es während der Bauarbeiten einzelne Tage geben, an denen Autofahrer nicht auf die Hintere Insel kommen. Für Rettungsfahrzeuge wird es eine andere Zufahrt geben. Die neue Thierschbrücke soll dann voraussichtlich im Mai 2019 fertig sein.

Die vorbereitenden Untersuchungen für das Umfeld des Bahnhofs Reutin beginnen laut Christian Herrling, Leiter Stadtplanung Lindau, bereits 2017. „Danach wird es auch wieder einen Wettbewerb geben“, erklärt Kattau. Dass die Lindauer Bürger dabei ihre Ideen und Vorstellungen einbringen dürfen, könne er sich gut vorstellen.

Die Gleise des Inselbahnhofs werden bis auf die Höhe des Kiosk „Essbahnhof“ eingekürzt, es wird dann nur noch vier offizielle Gleise geben. „Wie die künftige Nutzung des Bahnhofsgebäudes aussehen wird, ist noch nicht sicher“, sagt Herrling.

Einzelhändler monieren zu wenig Parkplätze

Top-Thema des Abends war der Karl-Bever-Platz. Dort sind wegen der Baustelle Langenweg zurzeit einige Parkplätze nicht nutzbar. „60 Parkplätze werden durch die Verlegung des Hasenweidwegs dauerhaft wegfallen“, erklärt Ordnungsamtsleiterin Tanja Bonhnert. „Mit den 60 provisorischen Parkplätzen auf der Insel, die wegfallen, sind das dann schon 120“, bemerkte Hotelier Marc Hübler – und gab damit den Startschuss für eine Diskussion um die Lindauer Parkplatzsituation. Denn wie groß der Parkplatz am Karl-Bever-Platz in Zukunft sein wird, steht noch in den Sternen. Denn noch ist unklar, ob dort auch ein Hotel entstehen wird.

„In der Vergangenenheit sind so viele neue Betten entstanden, ich bezweifle, dass ein Hotel dort noch nötig ist. Es braucht die Parkplätze dort“, findet LZ-Leser Andreas von Hollen. Schließlich müsse die Stadt allein für die Gartenschau 800 Parkplätze nachweisen. „Ich verstehe auch nicht, warum an den Karl-Bever-Platz ein Hotel soll. Die Engstelle dort ist der einzige Ort, an dem Parkplätze Sinn machen“, pflichtete ihm Ellen Ober bei, die ein Geschäft auf der Insel betreibt. Schließlich sei die Parkplatzsituation ein Grund für das „brutale Defizit“, mit dem die Einzelhändler derzeit zu kämpfen hätten. „Wir sind einfach nicht gut erreichbar“, erklärte Karin Gsell, die auf der Insel zwei Bekleidungsgeschäfte betreibt. Das Bild des Lindauer Einzelhandels sei schlecht. „Ich weiß nicht, ob das wieder gerettet werden kann.“

Eine Ungleichbehandlung der beiden Geschäftszentren Insel und Reutin sieht Apotheker Rainer Duelli. Während Reutin, wo man im Lindaupark zum Beispiel zwei Stunden kostenlos parken kann, ein El Dorado für Autofahrer sei, sei die Insel das Gegenteil.

Widmer: Einzelhändler reden ihren eigenen Standort schlecht

Ob das schlechte Bild des Einzelhandels tatsächlich nur an den fehlenden Parkmöglichkeiten liegt, bezweifelte Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt. „Die Einzelhändler sollen aufhören, ihren eigenen Standort schlechtzureden“, sagte Widmer, der laut eigener Aussage selbst bekennender Inselkunde ist. Ähnlich sah das auch Peter Pejot. „Ich bekomme grad überall einen Parkplatz“, sagte er. Der Einzelhandel müsse eben auch anfangen, für sich zu werben.

„Dass sich der Einzelhandel bei der Stadtplanung einbringt, ist gescheitert“, sagte Kattau. Und während der Lindaupark bis 20 Uhr geöffnet habe, sei bei den meisten Geschäften auf der Insel samstags um ein Uhr mittags Schluss.

Trotzdem: Dass Lindau ein Verkehrsproblem hat, darin waren sich einige der Stammtischgäste einig. „Die einzige Lösung dafür wäre eine Südverschiebung des Bahnhofs“, findet Bernd Wenzel. „Da gehört dann auch der ZUP hin.“ So könne ein Großteil der Autos dort abgefangen werden. Das sei der Stadt zwar zu teuer. „Es wäre aber gut angelegtes Geld.“

Dass Tagestouristen nicht auf die Insel geleitet werden, sei auch ein Wunsch aus dem Lindauer Mobilitätskonzept „Klimo“, berichtete Tanja Bohnert. „Die Ergebnisse des Parkraumkonzepts werden im März erwartet.“ Darin sei unter anderem untersucht worden, wie viele Autos am Karl-Bever-Platz untergebracht werden können. „Keiner redet davon, dass es dort keine Stellplätze geben wird“, sagt Bohnert.

Ist ein weiteres Hotel in Lindau nötig?

Parkplätze wird es am Karl-Bever-Platz künftig also sicherlich noch geben. Noch unklar ist, ob dort auch ein neues Hotel entsteht. Laut Carsten Holz, Chef der Lindau Tourismus- und Kongress GmbH (LTK) wäre das neue Hotel dringend nötig, um die künftige Auslastung der neuen Inselhalle zu bedienen. „Wir haben konkrete Anfragen, für die wir im Mai, Juni, Juli 400 bis 500 Betten bräuchten“, sagte Holz.

Solche Veranstaltungen seien durchaus abwickelbar, konterte Robert Stolze, Inhaber des Bayerischen Hofs. „Mit vier Anrufen haben sie in Lindau 400 Zimmer. Aber ich gebe gerne zu, dass es mit einem 1000-Betten-Haus einfacher ist.“

Abgesehen davon seien die Veranstaltungen in der Inselhalle nicht größer als früher. „Und die großen Veranstaltungen sind nicht im Juli oder August, sondern im Herbst.“ In dieser Zeit hätten die Lindauer Hotels selbst massive Löcher. „Außerdem kennt noch keiner die Auswirkungen des Best Western Hotels.“

Gert Wimpissinger, Inhaber des Lindauer Hofs, pflichtet ihm bei. „Wir haben im Winterhalbjahr eine Belegung zwischen 20 und 25 Prozent. Ein neues Hotel würde aus diesem kleinen Kuchen auch noch ein Stück herausschneiden.“ Man solle die ganze Insel als ein Hotel anbieten, findet von Hollen. Schließlich lebe Lindau von der Kleinteiligkeit.

„Wir kratzen Zimmer zusammen und sind auch schon mit dem Best Western in Verhandlung“, sagt Holz. Ziel sei es, die Zimmer in Lindau vollzubuchen. Dass das auch Grenzen hat, machte er an einem Beispiel fest: „Wir hatten eine Anfrage für eine große Tagung. Die Teilnehmer hätten wir in 13 verschiedenen Hotels mit komplett unterschiedlichen Standards unterbringen müssen.“ Daraufhin habe der Veranstalter die Tagung nicht in Lindau veranstaltet.

„So, wie die Situation in Lindau momentan ist, würde ich hier keine Tagung veranstalten“, findet auch Wenzel. Er selbst habe schon Tagungen organisiert. „Der Veranstalter will seine Teilnehmer am liebsten fußläufig unterbringen.“ Wenn es in Lindau kein neues Hotel gebe, müsse zumindest der Stadtbus enger getaktet werden.

Dass sich ein weiteres Hotel in Lindau sogar positiv auf die bestehenden Hotels auswirken würde, davon ist Jürgen Widmer überzeugt. „Wir haben festgestellt, dass bestimmte Tagungen im Winter nicht kommen. Wenn es uns nicht gelingt, dass im Winter mehr Tagungen nach Lindau kommen, wird die Auslastung bei 20, 25 Prozent bleiben.“ Dass es hart ist, wisse er. „Aber manche Ferienwohnungen sind Bruchbuden. Und wir brauchen für alle Teilnehmer gleichwertige Zimmer.“

Zukunft des Eichwaldbads kommt nicht zur Sprache

Andere Themen, zum Beispiel die Zukunft des Eichwaldbads, hat am Dienstagabend überhaupt keiner angesprochen. Aber dafür gibt es ja schon bald den nächsten Leserstammtisch.

Im Video auf

schwaebische.de/lindau

erklärt LTK-Chef Carsten Holz, wie die Organisation der Tagungen in der Inselhalle funktioniert.