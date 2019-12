Viel Spektakel, wenig Zuschauer: Weshalb der EV Lindau mit hohen Erwartungen in die Weihnachtsspiele geht

Die Ziele, mit denen die EV Lindau Islanders in die Saison gestartet sind, waren durchaus ambitioniert – zumindest die in Bezug auf die Strahlkraft des Eishockeyvereins. Mit vielen jungen Spielern aus der Region und einer offensiven Ausrichtung auf dem Eis sollten mehr Lindauer für den Sport begeistert werden als bisher. „Unsere Devise lautet: jung, frisch, Spektakel“, gab der Vorsitzende Bernd Wucher vor Beginn der neuen Spielzeit die Marschrichtung vor. Natürlich sollte auch die sportliche Leistung stimmen, wichtig sei aber vor allem, dass sich möglichst viele Menschen in der Stadt und im Landkreis mit der Mannschaft identifizieren können – und im besten Fall natürlich auch zu den Heimspielen in die Lindauer Eissportarena kommen.

Während es für die Islanders nach einem schwachen Start in die vierte Spielzeit in der Oberliga Süd sportlich mittlerweile richtig gut läuft und die Lindauer regelmäßig spektakuläre Spiele abliefern, bleibt den Vereinsverantwortlichen nach 24 Spieltagen die bittere Erkenntnis, dass nur offensives, erfolgreiches Eishockey offenbar nicht ausreicht, um die Massen zu mobilisieren. Durchschnittlich 586 Zuschauer kamen bislang zu den 12 Heimspielen in den Eichwald – mit Abstand der schlechteste Wert in der Oberliga. Zum Vergleich: Beim Besuchermagnet Starbulls Rosenheim kommen regelmäßig fast viermal so viele Fans ins Stadion. Auch bei den verkauften Dauerkarten hat der EV Lindau das angestrebte Ziel klar verpasst: Statt die Zahl wie erhofft von 310 auf 350 zu steigern, wurden sogar rund zehn Prozent weniger verkauft als im Vorjahr, wie Bernd Wucher auf Nachfrage erklärt. Für den Verein bedeutet das finanzielle Einbuße – und das obwohl er im Gegensatz zu anderen Vereinen in der dritthöchsten Eishockeyliga durch das verhältnismäßig kleine Stadion sowieso schon weniger Ticketeinnahmen hat als die Konkurrenz.

Der Vorsitzende macht mehrere Gründe für den Zuschauerschwund aus: „Dass wir die Eintrittpreise an das Oberliga-Niveau angepasst haben, hat vielleicht nicht jedem gepasst“, sagt er über die Erhöhung von zehn auf zwölf Euro für eine Stehplatzkarte und von 240 auf 250 Euro für eine Dauerkarte. Zudem wären die vielen Weihnachtsfeiern im November und Dezember eine Konkurrenz für die Eishockeyspiele. Viel entscheidender sei jedoch gewesen, dass zu Beginn der Saison die Leistung der Mannschaft noch nicht stimmte und die veraltete Infrastruktur im Lindauer Eisstadion den Verantwortlichen „einen Strich durch die Rechnung gemacht“ habe. Als Beispiel sei hier das erste Derby gegen den ECDC Memmingen genannt. Rund 850 Zuschauer kamen Anfang Oktober in die Eissportarena – und sahen so gut wie nichts. Wegen starken Nebels stand das Spiel sogar kurz vor dem Abbruch. „Das war natürlich suboptimal.“

Doch ganz so schwarz sieht der Vorsitzende die Entwicklung auch nicht. Bei den beiden vergangenen Heimspielen gegen Deggendorf (702 Zuschauer) und Sonthofen (645) sei erkennbar gewesen, dass der Erfolg und die Spielweise der Islanders sich herumsprechen und wieder mehr Besucher anziehen. „Das ist das, was wir haben wollen“, sagt Wucher zu den Zahlen um die 700 Zuschauer. Auch bekomme er regelmäßig ein positives Feedback von den Fans, die vom Spiel der Islanders begeistert sind. „Es macht einfach Spaß zuzusehen.“ Und auch Trainer Franz Sturm sagt. „Natürlich wünschen wir uns, dass noch mehr Menschen kommen. Aber die Fans, die kommen, machen eine tolle Stimmung und sind voll dabei.“

Beide hoffen, dass sich die gute Stimmung und der tolle Sport weiter herumsprechen und in den nächsten Wochen wieder mehr Zuschauer ins Eisstadion strömen – denn beim Kampf um Platz zehn und den damit verbundenen Klassenerhalt brauchen die Islanders die Unterstützung. „Wir sind zwar im Soll aber noch nicht save“, sagt Bernd Wucher zur aktuellen sportlichen Situation und Tabellenplatz acht. „Das werden noch wahnsinnige Wochen und ein Hauen und Stechen bis zum Ende der Hauptrunde.“ Insbesondere aber in der Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig.

Da warten auf den EV Lindau nämlich gleich vier Derbys – zwei davon zu Hause. Insbesondere auf das Heimspiel gegen Tabellenführer ECDC Memmingen am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Vorfreude im Lager der Islanders schon riesig. „Das wird etwas ganz Besonderes. Da freue ich mich schon seit Langem drauf“, sagt Trainer Franz Sturm. Und auch Bernd Wucher sagt: „Das ist das Spiel überhaupt. Wir rechnen mit einem ausverkauften Haus.“ Heißt 1250 Zuschauer. Auch in den Partien gegen Füssen (30. Dezember) und Riessersee (5. Januar) hofft Wucher auf mehr als 1000 Zuschauer. Beste Zeit für die Islanders also, Werbung fürs Eishockey zu machen.