Viel Qualm um nichts und verletzte Taube

Die Integrierte Leitstelle Allgäu hat am Dienstag gegen 19 Uhr den Löschzug Hauptwache sowie die Löschgruppe Altstadt zum Parkhaus in der Zwanziger Straße in Lindau alarmiert. Nach rascher Erkundung stellte sich laut Feuerwehrbericht heraus, dass Zigarettenrauch zur Auslösung der Brandmeldeanlage geführt hatte. Mehrere Personen hatten in einem Treppenraum des Gebäudes geraucht. Der Qualm verursachte den Einsatz von fünf Fahrzeugen mit mehr als 20 Feuerwehrangehörigen. Eine Streife der Polizei Lindau übernahm vor Ort die Ermittlungen. Nach etwa 20 Minuten konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Am Mittwochmorgen waren die hauptamtlichen Kräfte bereits um kurz nach 7 Uhr im Einsatz. Eine Passantin hatte eine verletzte Taube im Bachbett des Motzacher Tobelbachs in der Köchlinstraße bemerkt. Die Taube wurde durch die Einsatzkräfte schnell gerettet und in eine Tierarztpraxis gebracht. Dort wird sie nun behandelt. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.