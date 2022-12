Viel Edelmetall für Kampfsport Akademie Sidekick

Die Wettkämpfer der Kampfsport Akademie Sidekick aus Langenargen und Lindau sind bei den World Cup Bregenz Open sehr erfolgreich gewesen. Trotz stark gewachsenem Teilnehmerfeld gab es für die Sportler vom Bodensee 23 Medaillen. Achtmal reichte es für Gold, dazu sicherten sich die Sportakademie dreimal Silber und zwölfmal Bronze.

Insgesamt nahmen 1400 Starter aus drei Kontinenten und 14 Nationen teil. Das sind rund 40 Prozent mehr Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso waren auch in diesem Jahr mehr Zuschauer mit dabei, was dem ganzen Event laut Mitteilung eine unvergleichliche Atmosphäre verlieh. Die Bregenzer Open sind ein „Internationales offenes Martial Arts Event“ und gleichzeitig die Internationale Vorarlberger Landesmeisterschaft für verschiedene Kampfsportarten.

Erste Wettkampf für einige Teilnehmer

Das Event Mitte November startete mit allen Disziplinen rund um das Kickboxen (unter anderem Pointfighting, Kick Light, Leichtkontakt, Vollkontakt). Die zum Teil unerfahrenen jungen Kämpfer der Sportschule Sidekick trafen auf viele erprobte Kampfsportler. So war es für Aulon Xhemaili, Ronald Sachse, Erdinch Fevzi und Zelda Korek die erste Teilnahme an einem Wettkampf. Beim Pointfighting am Samstag sicherte sich Lisa Flaig zwei Medaillen. In der Altersklasse „Cadets, bis 18 Jahre“ holte sie in der Gewichtsklasse - 45 Kilogramm Gold. Platz drei erreichte Flaig in der höheren Gewichtsklasse - 50 kg. Rang drei sprang ebenso für Elias Gleich (- 45kg) in der Altersklasse „Kids bis 13 Jahre“ heraus.

Sonntag kamen dann Karate, Rumble, Parcours und No-Contact an die Reihe. Obwohl die Haupttrainer an dem Wochenende verhindert waren, wurden die jungen Wettkämpfer an beiden Tagen von den erfahrenen Kämpferinnen Sara Krug und Lisa Flaig vorbereitet und auf der Matte gecoacht. Ebenso begleiteten einige Eltern zusätzlich die jüngsten Teilnehmer durch die Veranstaltung. „Umso sehenswerter ist das Ergebnis!“, lobte sich sich Andreas Krug, Leiter der Kampfsport Akademie Sidekick.

Dass die Sportler der Kampfsport Akademie Sidekick durchhalten und kämpfen können, zeigt sich auch nach dem erfolgreichen absolvierten Viertelfinale in der Open Class der unter 13-jährigen Mädchen. Für Lena Flaig sah es im Halbfinale zunächst nicht gut aus. 14 Sekunden vor Schluss lag sie 3:5 im Rückstand. Doch sie gab nicht auf und erzwang in der letzten Sekunde mit 5:5 die Verlängerung und beendete dann den Kampf mit 8:5 zu ihren Gunsten. Souverän gewann sie anschließend mit 7:1 auch das Finale gegen ihre tschechische Gegnerin und sicherte sich dadurch die Goldmedaille im Kumite. In der Altersklasse „Cadets, bis 18 Jahre“ durften sich zudem auch Lisa Flaig (+ 50 kg) sowie Tara Wilde (- 50 kg) über den ersten Platz freuen. Gold gab es zudem auch noch für Anna Angele und Erdinch Fevzi im Rumble. Fevzi landete darüber hinaus im Parcours ganz vorne.