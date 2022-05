VIDEO: Ein Stier kommt in die Stadt - Wichtiger Kabarettpreis wird in Lindau vergeben

Der Salzburger Stier, ein renommierter Preis für Kabarettisten, wird in diesem Jahr in Lindau am Bodensee vergeben. Dieter Hildebrand, Gerhard Polt und Josef Hader haben diese Auszeichnung bereits gewonnen.

Der Salzburger Stier wurde – wie der Name schon sagt – das erste Mal in Salzburg vergeben. Und zwar schon vor über 40 Jahren. Seither wandert der Preis herum.

In diesem Jahr fiel die Wahl der mitwirkenden Rundfunkanstalten auf die Stadt Lindau. Wer in diesem Jahr ausgezeichnet wird und was es alles rund um die Preisverleihung zu sehen gibt, das haben wir für Sie im Vorfeld schon einmal in Erfahrung gebracht. Sehen Sie selbst – und das mit nur einem Klick.