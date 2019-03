VHS-Dozentin stellt ihr Buch vor

Die Autorin Gaia Mencaronis liest am Donnerstag, 4. April, im Alten Rathaus aus ihrem neuen Roman „La Malarte“. Einige Lindauer dürften sie kennen, weil sie an der Lindauer Volkshochschule (VHS) Italienisch unterrichtet.

In dem Buch geht es um Maddalena Cantarelli. Sie ist geboren in Siena und in einer Galerie für zeitgenössische Kunst in Vaduz beschäftigt. Im Laufe der Geschichte wird sie sich in Luft auflösen und eine aufgeregte Suche der Polizei der halben Welt auslösen. Eine Flucht und ein perfekter Plan. So perfekt, dass Anna Moos, die Königin der Kunst und Besitzerin der Galerie, in der Maddalena vierzig Stunden pro Woche die Werke mit weißen Handschuhen ausgepackt und verpackt, fotografiert und aufbewahrt hat, kein Wort sagen wird, und sich hinter ihren großen und schwarzen Sonnenbrille versteckt.

Die Autorin Gaia Mencaroni ist Kunsthistorikerin und liest nach einigen Lesungen in Italien erstmals in Deutschland.