VHG-Schüler engagieren sich ehrenamtlich

Kindergarten oder Seniorenheim – die Schüler des Valentin-Heider Gymnasiums betätigen sich in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich. Dafür erhielten sie jetzt erstmalig ein Zertifikat von Landrat Elmar Stegmann.

Über 120 Stunden haben sich die 30 Schüler der jetzigen elften Klassen in den vergangenen zwei Schuljahren ehrenamtlich engagiert. Sie waren in den verschiedensten Bereichen tätig. Max Wölfle zum Beispiel war im Maria-Martha-Stift und half, die Senioren zu betreuen. „Es war eine coole Erfahrung“, sagt er. Auch Nike Kirnbauer und Annika Langenohl waren von ihrem Praktikum begeistert. Die beiden waren bei der Lindenberger Werkstätte der Lebenshilfe. Sie haben die körperlich und geistig behinderten Menschen betreut und haben unter anderem auch Lernprojekte, wie zum Beispiel Schreibübungen, mit ihnen gemacht. „Es war total interessant, so was zu machen, und die Atmosphäre war super“, freut sich Annika Langenohl.

„Ich finde es ganz lobenswert, was ihr geleistet habt, und ihr seid ein gutes Vorbild für alle anderen Schüler“, sagt Elmar Stegmann, bevor er den Schülern die Zertifikate überreicht. Dazu brauche man Ausdauer, Verlässlichkeit und Bereitschaft, seine Freizeit zu opfern, sagt er. Die Schüler arbeiteten in den Ferien, in der Projektwoche und teilweise sogar am Wochenende. Auch Ramona Spieler, Leiterin des Koordinierungszentrum für bürgerliches Engagement, ist von den Schülern begeistert und hofft auf weiteres Engagement in den nächsten Jahren.

Neben den 120 Stunden Pflichtpraktikum engagierten sich die Schüler in freiwilligen, sozialen Projekten wie zum Beispiel „Schule ohne Rassismus“ und „Schüler erklären Senioren das Handy“ sowie Theaterabenden oder Tanzkränzchen mit Tanzkurs.

Die Lehrerinnen Michaela Kröll und Henrike Wackermann-Eckert sind stolz darauf, dass ihre Schüler erstmalig mit diesem Zertifikat ausgezeichnet worden sind und sich in den letzten Schuljahren so viel engagiert haben: „Ich finde es toll, dass meine Schüler ein Zertifikat für ihr Engagement bekommen“, sagt Kröll.