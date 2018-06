VfL lädt zum Spitzenspiel

Der 5. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II bringt überaus interessante Spiele – sowohl in Sachen Aufstieg wie auch im längst entbrannten Abstiegskampf, in dem die bayerischen Vertreter auch heuer tief verwickelt sind. Den Auftakt macht allerdings das Derby Tettnang gegen Neukirch: bähnlesfestbedingt steigt diese Partie bereits am heutigen Samstag um 15 Uhr.

Die Tettnanger haben am Donnerstagabend bei ihrem 7:0 in Achberg die Muskeln spielen lassen. Sie präsentierten sich nach dem Sieg gegen die VfB-U23 am zweiten und dem 2:0 gegen die SG Fischbach/Schnetzenhausen am dritten Spieltag in Topform. Entsprechend sind sie Favorit für die Partie gegen Neukirch. Das Team von Trainer Bernd Filzinger hat aber einen entscheidenden Vorteil: Es war am Donnerstag spielfrei und geht ausgeruht in das Derby am Riedsportplatz.

Am Sonntag steigt dann in Brochenzell ein wirkliches Spitzenspiel: der VfL empfängt den SV Oberteuringen. Beide Teams spielen bislang eine ganz starke Saison. Die Favoritenrolle sieht Oberteuringens Hartmut Brandl dennoch bei den Gastgebern: „Das liegt an deren eigenem Anspruch und an den Neuzugängen.“ Damit meint der SVO-Coach auch Nikolay Boyadzhiev, der in der Sommerpause von Oberteuringen nach Brochenzell wechselte. „Aber wir haben ja auch keine schlechte Mannschaft“, sagt Brandl, „sie ist zwar jung, aber ehrgeizig und willig, die Jungs nehmen vieles an, was man ihnen beibringt“.

Ein Kellerduell steigt derweil in Nonnenhorn. Der SVN hat bislang noch null Punkte auf dem Konto und vor allem sehr deutliche Niederlagen kassiert. Der TSV Schlachters konnte immerhin schon einen Dreier holen. Prekär ist die Lage bei beiden A-Ligisten. Es bleibt abzuwarten, wer in dieser Lage eher die nötigen Kräfte mobilisieren kann.

Viele sehen den FC Friedrichshafen nach seinem zweiten Sieg in Folge am Donnerstag bei Schlachters auf dem aufsteigenden Ast. „Davon lassen wir uns aber nicht blenden“, sagt FC-Coach Giovanni Rizzo. Die Chancen für das Spiel in Eriskirch stehen laut Rizzo 50:50. „Das ist eine gestandene A-Liga-Mannschaft und dem TSV hat beim 1:1 gegen Hege sicher der eine oder andere gefehlt“, sagt Rizzo. Außerdem habe der FC schon im Vorjahr dominiert, aber nicht gewonnen. „Wir müssen da konzentriert reingehen“, so Rizzo. Eriskirchs Holger Koch fordert derweil ein engagierteres Zweikampfverhalten seiner Elf.

Der TSV Meckenbeuren kommt mit viel Selbstvertrauen zur SpVgg Lindau. Die Lindauer hingegen haben in Oberteuringen eine 1:4-Niederlage kassiert. Sind die Rollen also klar verteilt? Der Aufsteiger ist immer noch neu in der Liga, ist aber dabei, sich zu etablieren. Und die junge Lindauer Elf will an die Leistung vom 5:4 gegen Dostluk Friedrichshafen anknüpfen.

Ganz andere Dinger hat der SV Achberg zu verkraften, der bei der SG Fischbach/Schnetzenhausen gastiert. Nach dem 0:7 gegen Tettnang „müssen wir präsenter sein, näher am Mann – eben die Zweikämpfe gewinnen“, fordert Klaus Fischer. Gastgeber Fischbach/Schnetzenhausen hingegen will „den Kopf freikriegen“, so Thomas Brugger. Zuletzt sei die SG zu verkrampft aufgetreten. „Da sind viele Unsicherheiten und ich weiß gar nicht, wo das herkommt“, so Brugger. Wichtig sei, selbst einmal in Führung zu gehen.

Bezirksliga-Absteiger VfB Friedrichshafen II hat in Fischbach einen 1:0-Sieg geholt und empfängt nun die SG Hege/Bodolz. Die Elf von Albert Steinhauser hat am Donnerstag ein 1:1 in Eriskirch geholt und will auf diesem Teilerfolg aufbauen. Mit vier Zählern auf Tabellenplatz elf hat sie eine gemischte Bilanz vorzuweisen.