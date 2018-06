VfB ist vor dem Tor effizienter

A-Liga-Tabellenführer VfB Friedrichshafen II hat sich auch in Lindau nicht lumpen lassen und das Spitzenspiel am Sonntag mit 4:2 gewonnen. Die Häfler nutzten ihre Torchancen besser als die Spvgg, die eine mögliche Führung in der Anfangsphase verschenkte.

Von unserem Mitarbeiter Jan Georg Plavec

Als Bayern-Mitglied und Dauerkarteninhaber vergleicht Hans Langenbach die SpVgg Lindau schon mal gerne mit dem Rekordmeister. „Die haben gegen Mainz auch das Tor nicht getroffen“, sagte Lindaus Pressemann, „aber dass der Klose nur ganz knapp das 2:1 verpasst, sieht hinterher keiner“.

Genauso sei es der Spvgg gegen die VfB-U23 ergangen: Chancen hatten die Lindauer – insbesondere in der Anfangsphase – en masse, die Tore machten am Ende die Gäste. Hans Langenbach hätte als Vergleichsobjekt nicht mal den aktuellen Bundesliga-Spieltag bemühen müssen. Gerade vier Wochen ist es her, dass sich der VfL Brochenzell in Lindau Chance über Chance erarbeitete, letztlich aber die Spvgg mit 2:1 siegte. Gestern war es eben andersherum: Insbesondere bei Stürmer Daniel Rupflin waren mal Pech, mal Unvermögen der Grund, dass er keine seiner drei Chancen in der Anfangsviertelstunde zur Lindauer Führung nutzte. Stattdessen traf Friedrichshafens Deniz Ayhan nach tollem Solo aus spitzem Winkel. „Das war Friedrichshafens erster Angriff“, notierte Lindaus Hans Langenbach.

Beim zweiten gelungenen Gäste-Angriff traf Domingos Mazambi den Pfosten, bei der dritten guten Offensivaktion verwandelte Yannick Santoni aus spitzem Winkel. Da zeigten die Häfler den Lindauern, wie Effizienz vor dem Tor aussieht. Als Mazambi aus dem Anspiel nach dem 0:2 heraus über den zu weit vor seinem Tor stehenden Lindauer Keeper Ali Inan aus 40 Metern zum 0:3 traf, brachte der VfB den Lindauern Abgeklärtheit bei. Dusel war die dritte Lektion, als die Häfler direkt nach dem Anschlusstreffer einen Elfmeter zugestanden bekamen und Lukas Kreiter zum vorentscheidenden 1:4 einschob.

Lindauer sind nicht deprimiert

„Wir waren zu unruhig und der VfB cleverer“, analysierte hinterher Hans Langenbach und ergänzte: „Die sind länger liegengeblieben und haben zum Beispiel gelbe Karten provoziert. Das hat es heute ausgemacht“. Die Lindauer sind nicht deprimiert nach der Niederlage gegen den Tabellenführer. Sie haben gekämpft und mitgespielt – hatten aber das Bayern-Syndrom am Fuß. „Und da ist es dann blöd, wenn ausgerechnet der VfB als bisher eindeutig schwächste Spitzenmannschaft hier gewinnt“, so Langenbach. Mit Schönspielen gewinnt man allerdings nur selten Spiele. Viel eher mit Effizienz - und die ist derzeit die Stärke des VfB Friedrichshafen. Coach Rolf Weiland sah es durchaus auch so, dass Lindau in Hälfte eins in Führung gehen konnte und dass seine Leute in dieser Phase zu weit vom Gegenspieler weg waren.

Nach sechs Siegen und einem Unentschieden tut sich der Coach des Tabellenführers trotzdem schwer mit dem Schimpfen. Friedrichshafen hat derzeit einfach einen Lauf, ganz wie der FSV Mainz. Und der passionierte Autogrammsammler Hans Langenbach fühlte sich vielleicht auch deshalb so sehr an die Bayern erinnert, weil er als solcher nach dem Mainz-Spiel gestern in der Bild-Zeitung auftauchte. (sz)