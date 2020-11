Veterinäramt warnt vor der Geflügelpest

Seit Ende Oktober 2020 sind in Deutschland 14 Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein festgestellt worden. Die Funde der verendeten Vögel an der Nord- und Ostseeküste lagen an den Zwischen- und Überwinterungsquartieren des herbstlichen Vogelzugs. In der aktuellen Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) vom 2. November wird das Risiko für weitere Einträge des Virus’ nach Deutschland sowie der Ausbreitung in der Wasservogelpopulation und des Eintrags in Nutzgeflügelhaltungen im Laufe des Herbstes oder Winters als hoch eingestuft. Das Veterinäramt des Landkreises Lindau bitte deshalb auch alle Geflügelhalter im Landkreis die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einzuhalten, um die Geflügelbestände vor einem Eintrag des Erregers zu schützen sowie eine mögliche weitere Verbreitung zu vermeiden.