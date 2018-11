Very british: Grundschüler erfahren viel über England

Schüler der Grundschulen Reutin und Hoyren hatten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Englischen zusammen mit dem professionellen Guide of the Houses of Parliament, Paul Pickering, unter Beweis zu stellen.

Pickering ist laut Eigenbericht der Grundschulen Absolvent der Cambridge University und sowohl ein kompetenter, als auch beliebter Ansprechpartner, wenn es um englische Belange geht. Er hatte kurzweiliges Bildmaterial aus London mitgebracht und führte zusammen mit seinem langjährigen Bekannten Wolfgang Poreda bilingual in die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der englischen Landeshauptstadt ein.

Dabei zeigten sich die Schüler durchweg gut informiert, was beispielsweise das englische Königshaus oder auch der Tower of London anging, wie es weiter heißt. Absoluter Höhepunkt der Reise war jedoch das London Eye mit all seinen ungewöhnlichen Blickwinkeln auf London.

Nachdem Paul Pickering aus Lindau bereits seit insgesamt gut 20 Jahren freundschaftlich verbunden ist, ist ein erneutes Bildungstreffen mit dem kulturell beschlagenen Oxbridge-Mann sehr wahrscheinlich, heißt es abschließend.