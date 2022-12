Versuchter Mord in Lindauer Obdachlosenunterkunft: 24-Jähriger bleibt in Psychiatrie

Das Landgericht Kempten geht bei dem Überfall auf eine 56-jährige Frau in einem Lindauer Obdachlosenheim von versuchtem Mord aus. Warum der 24-Jährige, der die Frau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat, nicht ins Gefängnis muss.

Der junge Mann auf der Anklagebank trägt Jackett und Krawatte. Er ist ein vorbildlicher Angeklagter. Einer, der auf einem guten Weg ist, der Einsicht in seine Krankheit zeigt, seine Medikamente nimmt und seine Tat bereut, wie er vor Gericht betont. Und deswegen hofft der junge Mann, der sein Opfer für einen 200-jährigen Vampir hielt, auf Bewährung.

Messerstich verletzt Luftröhre

Die Tatort-Bilder, die das Gericht an die Wand wirft, zeigen ein Blutbad. Die Frau hätte sterben können. Ein Stich an der falschen Stelle – und sie wäre verblutet. Aber auch so sind die Verletzungen bedrohlich. Viele Schnitte in Gesicht, an Hals und Händen. Die meisten sind oberflächlich, aber es sind auch tiefere dabei.

Bei einem Stich ins Schlüsselbein wird die Luftröhre verletzt, es kommt zu einem Pneumothorax, Luft dringt zwischen Lunge und Brustkorb. „Die Verletzungen sind als potentiell lebensgefährlich zu werten“, sagt die Rechtsmedizinerin.

Was am Nachmittag des 7. Januar in der Obdachlosenunterkunft passiert ist, schildern Zeugen: Nach einem Streit mit dem Hausmeister ging der Angeklagte in das Zimmer, das sich seine Mutter mit dem späteren Opfer, einer damals 56-Jährigen, teilte. Er sprang unvermittelt hinter die Frau, nahm das Küchenmesser und stach auf sie ein. Das Opfer wehrte sich, es entwickelte sich ein Kampf.

Als die Mutter des Täters um Hilfe rief und ein Bewohner mit einer Bratpfanne ins Zimmer kam, flüchtete der Angeklagte durchs Fenster. An der Köchlinkreuzung stieg er ins Auto einer alten Dame und ließ sich zur Polizei fahren. Den Beamten erzählte der verwirrte Mann, dass es gut sei, dass er die Frau abgestochen habe, denn sie sei ein Vampir.

Warum der Mann als schuldunfähig gilt

Versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung lautet die Anklage. Doch da der 24-Jährige schwer krank und laut Gutachter zur Tatzeit schuldunfähig war, geht es am Donnerstag vor dem Landgericht Kempten nicht um ein Straf-, sondern um ein Sicherungsverfahren: Es wird verhandelt, ob die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen.

Der Lindauer hatte schwierige Startbedingungen: Die ersten fünf Lebensjahre wuchs er hauptsächlich in Obdachlosenunterkünften auf. Weil seine Mutter manisch depressiv ist, kam er als Kleinkind in Pflegefamilien.

Die Diagnose ADHS stand im Raum, in Therapie war er als Jugendlicher nur kurz. Als es bei den ersten Pflegeeltern Probleme gab, wechselte er in eine andere Familie. Mit der Schule klappte es nicht, Ausbildungen brach er ab. Auch, weil er Drogen nahm.

„Er konnte gut die Fassade wahren“

Die zweite Pflegemutter, bei der er nach seiner Rückkehr aus Schleswig-Holstein und Hamburg vor drei Jahren eine Einliegerwohnung bezog, merkt, dass etwas nicht stimmt. Er erzählte ihr von einem Kollegen, vor dem er sich mit einem Messer schützen müsse und sorgte sich vor einem Weltuntergang. Aber auch ihr misstraute er: Er nahm an, dass sie nachts in sein Zimmer gehe und ihm Blut absauge.

Aber man habe immer mit ihm reden können, gewalttätig oder aggressiv sei er nie gewesen. Heute weiß sie: „Er konnte gut die Fassade wahren.“

Anfang Januar war das vorbei. Kurz vor der Tat, er hatte Haschisch und Kokain konsumiert, entwickelte er eine panische Angst, dass ihn jemand töten will. Er verweigert das Essen seiner Pflegemutter, um nicht vergiftet zu werden und sucht Zuflucht in der Obdachlosenunterkunft, in der seine leibliche Mutter wohnt. Dort schläft er zunächst zwei Nächte im Zimmer seiner Mutter, dann wechselt er für eine Nacht zu den Männern.

Polizei bringt ihn selbst in die Notunterkunft zurück

Im Nachhinein gab es, wie wohl meist bei solchen Fällen, genug Warnungen. Das Opfer sagt vor dem Landgericht aus, dass es die Stadtverwaltung vor der Tat über den ungebetenen Gast informiert habe. Und auch die Pflegemutter und deren Tochter wurden aktiv. Sie sind am 6. Januar, einen Tag vor der Tat, zur Unterkunft gefahren und haben den Notarzt gerufen, sagen sie.

Doch statt der erwarteten Einweisung in eine Psychiatrie kam der 24-Jährige ins Lindauer Krankenhaus. Weil er da nicht bleiben wollte, habe er eine Krankenschwester bedroht und sei ohne Schuhe geflüchtet. Die Polizei griff ihn auf – und brachte ihn, so die Aussage der Pflegemutter, selbst in die Notunterkunft zurück. „Wir waren sehr überrascht, dass die Polizei ihn wieder gehen ließ“, sagt die Tochter der Pflegemutter.

Auch das spätere Opfer spürt, dass der Mann, mit dem sie sich zwei Nächte das Zimmer teilt, „unter Strom“ stand. Er habe sie keine Sekunde aus den Augen gelassen. Als die zierliche Frau vor Gericht den Überfall und ihren Kampf schildert, bleibt sie ruhig und sachlich. Auch wenn sie damals mit ihrem Leben abgeschlossen hat und ihre linke Gesichtsmuskulatur seither gelähmt ist, zeigt sie keinen Belastungseifer.

Es gehe ihr gut, sie habe keine psychischen Probleme, beteuert sie vor Gericht. Doch als sie in der Pause aus ihrer Wasserflasche trinkt, zittern ihre Hände. Und an ihrer neuen Wohnung findet sich kein Namensschild, weil sie nicht will, dass Menschen aus der Unterkunft wissen, wo sie lebt.

Angeklagter zeigt keine Regung, versichert aber, dass es ihm leid tue

Der Täter sitzt unbeweglich da. In den rund fünf Stunden auf der Anklagebank verändert er kein einziges Mal seine Sitzposition. Als er die Bilder vom Tatort und den Verletzungen des Opfers sieht, zeigt sein Gesicht keine Regung. Aber er versichert, „heilfroh“ zu sein, dass die Frau überlebt hat. Und dass es ihm „von Herzen leid“ tue.

Norbert Ormanns, Ärztlicher Direktor am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren, wo der Angeklagte seitdem untergebracht ist, attestiert ihm eine paranoide Schizophrenie und Cannabis-Abhängigkeit. Seine Steuerungsfähigkeit sei zum Tatzeitpunkt so aufgehoben gewesen, dass er – als „Erlöser über das Böse“ – keine Handlungsalternativen gesehen habe. Er sei daher schuldunfähig. In der Klinik sei der 24-Jährige von Anfang an kooperativ gewesen, so der Gutachter.

Wie gefährlich ist er?

Die zuständige Psychologin schildert ihn als Musterpatienten. Er bekomme seine Medizin inzwischen in Form einer Depotspritze und arbeite gut mit. Inzwischen könne er nicht mehr nachvollziehen, wie er auf diese Gedanken gekommen sei. Eine Betreuung sei angeregt, es gebe auch bereits einen Platz in einer Wohneinrichtung, allerdings fehle hierfür noch die Kostenzusage.

Bis diese vorliege, könnte der Angeklagte wieder bei seiner ersten Pflegefamilie in Lindau unterkommen, berichtet die Psychologin weiter. Der Gutachter sieht das kritisch: „Das wäre mir insgesamt nicht sicher genug“, sagt Ormanns. Wenn der Mann seine Medikamente absetze oder wieder Cannabis konsumiere, könne er gefährlich werden.

Die Verteidigerin plädiert dafür, die Unterbringung zur Bewährung auszusetzen und mit entsprechender Begleitung den „sehr guten Weg weiter zu Ende zu gehen“.

Die Vorstellung, der Mann könnte ihr in Lindau wieder begegnen, verursache bei ihrer Mandantin Panik, gibt die Nebenklägerin zu bedenken. Der Frau bleibe dann nichts anderes, als wegzuziehen. Für den Staatsanwalt kommt nur die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus in Frage.

Warum eine Bewährungsstrafe noch nicht in Frage kommt

Das sieht auch das Gericht so. Der Angeklagte habe alles dafür getan, dass die Frau stirbt, sagt der Vorsitzende Richter Christoph Schwiebacher. Er habe die arg- und wehrlose Frau heimtückisch angegriffen. Versuchter Mord müsse hart bestraft werden, was aber wegen der krankhaften seelischen Störung des Täters nicht möglich sei. Lasse der Mann die Medikamente weg, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wieder passiert.

Der Angeklagte sei zwar auf einem guten Weg, aber noch fehle der „Empfangsraum“, der ihm gerecht werde und der Allgemeinheit den nötigen Schutz biete. Wenn er im Bezirkskrankenhaus weiterhin so gut mitmache, könne er sich über das Probewohnen auf das Leben Außerhalb vorbereiten. Über diesen Weg sei dann später auch eine Bewährung möglich.