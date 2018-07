Versuchter Einbruch in Wasserburger Kiosk

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht, in den Wasserburger Kiosk einzubrechen. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage der Lindauer Zeitung.

Die Einbrecher hatten versucht, die Rollläden des Kiosks aufzuhebeln und so in das Gebäude zu kommen. Allerdings gelang ihnen das nicht. Laut Polizei war es nicht das erste Mal, dass sich Einbrecher am Kiosk zu schaffen machten.