Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz

Ein 25-jähriger afghanischer Staatsangehöriger ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.20 Uhr von einer Streife der Bundespolizei Lindau in einem einreisendenden Flix-Bus angetroffen und kontrolliert worden. wie die Polizei berichtet, war der Mann bereits mehrfach abgeschoben worden, verstieß jedoch immer wieder gegen ein Einreiseverbot, weshalb er erneut durch die hinzugezogene Lindauer Polizei festgenommen und vorübergehend inhaftiert wurde. Der Mann wurde von der Polizei an das Landratsamt Lindau übergeben.