Verstöße gegen Ausgangssperre

Die Lindauer Polizei hat am Montag zwischen 1 und 2 Uhr trotz Ausgangssperre mehrere Personen im Stadtgebiet angetroffen. Laut Polizeibericht war ein 55-Jähriger im Berich des Sina-Kinkelin-Platzes zu Fuß unterwegs. Auf die Ausgangssperre angesprochen gab er an, von einem Bekannten auf der Insel zu kommen und nun nach Hause zu laufen. Ein Pärchen im Alter von 27 und 20 Jahren kontrollierten die Beamten an einer Tankstelle in der Kemptener Straße. Auf Nachfrage gab der 27-jährige Mann an, beim Tanken gewesen zu sein. Die 20-Jährige sei als seine Begleiterin dabei. Da auch dies kein triftiger Grund ist, sein zu Hause zu verlassen, stellten die Beamten die Personalien fest. Gegen alle drei Personen erstatteten sie eine Anzeige.