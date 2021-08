Verstärkung für das Team der Lindauer Zeitung

Die Lindauer Zeitung hat Verstärkung bekommen. Seit August gehört Barbara Baur zum Team.

Sie arbeitet seit 2014 als Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung, zu der auch die Lindauer Zeitung gehört. Angefangen hat sie dort als Elternzeitvertretung in Pfullendorf. Vom Linzgau führte ihr beruflicher Weg nach Oberschwaben. In Bad Saulgau war sie unter anderem zuständig für Dörfer mit Namen wie Ochsenbach (das liegt übrigens direkt neben Hahnennest), Spöck oder Guggenhausen.

Friedrichshafen ist ihre Heimatstadt

2018 wechselte Barbara Baur in ihre Heimatstadt Friedrichshafen, wo sie hauptsächlich über die badischen Städte und Gemeinden im Bodenseekreis berichtete. Lindauer Luft durfte sie aber auch schon schnuppern: Seit April war sie als Reporterin auch für die Redaktionen Tettnang und Lindau im Einsatz.

Sie freut sich, jetzt fest zum Team Lindau zu gehören und über viele spannende Themen von der Insel und vom bayerischen Bodenseeufer zu berichten. Wenn sie nicht gerade für die Zeitung im Einsatz ist, geht sie gern an die frische Luft um zu laufen, Fahrrad zu fahren oder so ungefähr alles zu fotografieren, was ihr vor die Kamera gerät.