Versehentlich auf der B 31 voll gebremst

Ein 64-Jähriger hat am Mittwochnachmittag auf der B31 einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr mit einem geliehenen Auto von Lindau in Richtung Scheidegg, als er in dem automatikbetriebenen Fahrzeug versehentlich mit dem linken Fuß auf die Bremse trat. Der Wagen bremste unerwartet und stark ab, so dass der hinter ihm fahrende 61-Jährige nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und auffuhr. Den Schaden am Leihfahrzeug schätzt die Polizei auf 35000 Euro, an dem dahinter fahrenden Wagen entstanden 1000 Euro Schaden. Zum Glück wurde kein Fahrer verletzt.