Verschmuste Katze Törtchen

Die dreifarbige Katze namens Törtchen befindet sich seit Februar im Tierheim. Das Alter der zierlichen Freigängerin ist drei Jahre. Wie alle Katzen im Tierheim, ist sie kastriert, geimpft und tätowiert. Anfänglich ist Törtchen etwas schüchtern Fremden gegenüber, taut aber recht schnell auf und ist dann sehr verschmust. Sie sucht ein neues Zuhause in einer ländlichen Gegend, wo sie auch mal Mäuse jagen kann. Kleinkinder sollten nicht im Haushalt sein, denn sie liebt es eher ruhig. Törtchen sucht einen Platz, an dem sie verwöhnt wird, und nach eigenem Gutdünken rein und raus kann. Wer sich für die dreifarbige Glückskatze interessiert und sie kennenlernen will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter 08382 / 723 65 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es auf der Homepage www.tierheim-lindau.de