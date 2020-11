Verschmuste Katze Sam sucht ein neues Zuhause

Die Katze Sam wurde von Tierfreunden im Oktober in Oberreitnau herrenlos aufgegriffen und ins Tierheim gebracht. Die zierliche Katze ist sehr verschmust, anhänglich und lässt sich gerne streicheln und verwöhnen. Mit anderen ihrer Art kommt sie sehr gut aus, so dass eine vorhandene Katze für sie kein Hindernis darstellt. Geboren ist sie laut Tierärztin 2019 und wie alle Katzen im Tierheim ist Sam kastriert, tätowiert und geimpft. Die hübsche Samtpfote ist aufgrund ihres Charakters auch gut für Familien mit Kindern geeignet, doch sollte sie als Freigängerin rein- und rauskönnen. Tierfreunde die sich für die hübsche Katze interessieren, können sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon (08382) 72365 in Verbindung setzen.