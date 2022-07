Vernissage der IBK an der Inselhalle – Staatsministerin kommt am Donnerstag

Rechtzeitig vor den offiziellen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) macht der Jubiläums-Container Station in Lindau. Auf dem Therese-von-Bayern-Platz steht er, bietet einen Überblick über das, wofür die IBK überhaupt steht und was sie so macht.

Der thematische Fokus in Lindau liegt auf der Wasserstoffregion Bodensee. Das ist ein eher unfreiwilliger Zufall, nachdem vor kurzem zu diesem Thema eine größere Veranstaltung genau hier stattgefunden hatte.

Stefan Schumann, beim bayerischen Freistaat zuständig für die IBK, gab einen Überblick auf das, was in dieser Woche alles geboten sein wird in der Inselhalle und am Container. Der wird nach Beendigung der Feierlichkeiten versteigert. Lindau ist die vorletzte Station des blauen Containers, danach kommt nur noch Friedrichshafen.

Grenzen überwinden

Der Höhepunkt dürfte die Festveranstaltung am Donnerstag sein, wenn Staatsministerin Melanie Huml nach Lindau kommt und bei einer Podiumsdiskussion zum Thema klimafreundliche Mobilität teilnehmen wird. Grundsätzlich aber betonte Schumann, dass es wichtig sei, den Gedanken der IBK verstärkt in die Öffentlichkeit zu tragen, denn die Pandemie sowie der Ukrainekrieg hätten eines gezeigt, was hier in der Region schon lange vergessen sei: Grenzen gehörten überwunden.

Der im eigentlichen Leben als Musiker wirkende Jaronas Höhener, der den Container auf seiner Tour begleitet, gab einen Eindruck seines musikalischen Schaffens und führte die Gesellschaft weg vom Container in den Schatten der Inselhalle.