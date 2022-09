Vermisster Radfahrer wird tot aufgefunden

Ein 56-jähriger Mann ist am Samstag in Vorarlberg von einer Radtour nicht zurückgekehrt, am Sonntag fand eine Polizeistreife seine Leiche. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Samstag gegen 22.15 Uhr als vermisst gemeldet worden, nachdem er von einer Fahrradtour im Bereich Fraxern nicht zurückgekehrt war.

Bei einer Suchaktion von Bergrettung und Polizei fand eine Polizeistreife am Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr eine leblose Person und ein E-Bike im Bereich des Ober-Gochtwegs Richtung Viktorsberg. Dabei handelte es sich laut Bericht um den Vermissten.

Laut Erkenntnissen der Polizei dürfte der Mann selbstverschuldet gestürzt sein, als Todesursache ist auch ein medizinischer Notfall nicht auszuschließen. Am Sucheinsatz beteiligte waren zwölf Einsatzkräfte der Bergrettung, fünf Beamte der Polizei und zwei Feuerwehrleute.