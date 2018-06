Vermisster Mann aus Kempten ist wohlauf

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 31-jährigen Dennis E. aus Kempten ist erledigt. Wie die Polizei mitteilt, geht es dem Mann gut. Sie bittet, Fotos und persönliche Daten des Mannes, die Freunde und Bekannte auch über soziale Netzwerke verbreitet hatten, zu löschen.

Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am vergangenen Donnerstagabend in Kempten. Wie berichtet, hatte sie Polizei zunächst nicht öffentlich nach dem Mann gefahndet, da es keine konkreten Hinweise darauf gab, dass dieser sich in Gefahr befindet.

Nachdem jedoch alle internen Maßnahmen der Polizei keinen Erfolg gebracht hatten, baten die Beamten gestern die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Bereits zuvor hatten Freunde und Bekannte über Soziale Netzwerke nach ihm gesucht.

Mittlerweile steht fest, dass es ihm gut geht. Sein aktueller Aufenthaltsort ist bekannt; die vergangenen Tage hielt er sich im Raum Lindau auf.

Nun bitten die Beamten darum – im Sinne des Persönlichkeitsschutzes – Lichtbilder und persönliche Daten des Mannes zu löschen und vor allem nicht weiter zu verbreiten.