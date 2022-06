Vermisst: Wer hat die zwölfjährige Destiny gesehen?

Die zwölfjährige Destiny Georgia Marie König hat am Freitag, 6.40 Uhr, die elterliche Wohnung in Götzis verlassen und ist seither verschwunden. Vermutlich sei sie in Richtung Salzburg unterwegs. Genaue Erkenntnisse zu deren Aufenthaltsort liegen jedoch nicht vor, schreibt die Polizei.

Bislang seien sämtliche Fahndungsmaßnahmen erfolglos verlaufen.

So beschreibt die Polizei das Mädchen

Destiny Georgia Marie König ist zwölf Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Sie hat blau-graue Augen und trägt ihr Haar schulterlang. Sie ist Brillenträgerin.

Bekleidet war sie mit einer hellen Jeans, einem grauen T-Shirt (vermutlich mit Aufdruck) und schwarzen Lederschuhen der Marke Converse.

Zeugen, die Destiny gesehen haben, sollen sich dringend bei der Polizei melden, erreichbar unter Telefon 0043 / 59 133 8157.