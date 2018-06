Vermisst: Warum die Polizei selten öffentlich fahndet

Seit dem Wochenende wird ein Mann aus Kempten vermisst. Angeblich wurde er am Freitagabend gegen 18 Uhr zuletzt auf der Lindauer Insel gesehen. Familie und Freunde suchen nach ihm im sozialen Netzwerk Facebook, eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei gibt es allerdings nicht. Polizeisprecher Christian Eckel erklärt, warum.

„Wie bereits vor zwei Wochen wird unser Bruder und guter Freund (...) erneut vermisst! Die Lage ist sehr ernst, da wir davon ausgehen müssen, dass ihm eventuell etwas passiert ist“, heißt es in dem Facebook-Eintrag. Das letzte Mal gesehen worden sei der Mann, der noch am vergangenen Donnerstagmorgen auf dem Weg ins Parktheater in Kempten gewesen sein soll, am Freitagabend auf der Lindauer Insel.

Auf Anfrage der Lindauer Zeitung bestätigt Christian Eckel, dass der Mann aus Kempten bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde. Ob er tatsächlich zuletzt in Lindau gesehen wurde, weiß der Polizist nicht. „Dass Angehörige über Facebook suchen, kommt relativ häufig vor“, sagt Eckel.

3000 Vermisstenfälle pro Jahr

Etwa 3000 Vermisstenfälle bearbeiten die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West pro Jahr. Im Landkreis Lindau waren es im vergangenen Jahr knapp 130. Nur bei wenigen von ihnen hat entscheidet sich die Polizei für eine öffentliche Fahndung. So erledige sich ein großer Teil angezeigter Vermisstenfälle nach kurzer Zeit von selbst, wenn die vermissten Personen einfach wieder auftauchen. In allen anderen Fällen muss die Polizei abwägen – und die Persönlichkeitsrechte der Vermissten achten. Denn: Volljährige Menschen müssen sich nirgends abmelden. „Eine erwachsene Person kann entscheiden, wohin sie möchte und wie lange“ sagt Eckel. Die Öffentlichkeitsfahndung sei für die Polizei ein „letztes Mittel“.

Grundsätzlich gilt eine Person laut Eckel als polizeilich vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, ihr Aufenthalt unbekannt ist und für sie eine Gefahr für Leib und Leben angenommen werden kann – zum Beispiel als Opfer einer Straftat, bei einem Unglücksfall, bei Hilflosigkeit oder Selbsttötungsabsicht.

Etwas enger gefasst ist die Definition bei Minderjährigen: Sie gelten in jedem Fall als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt unbekannt ist.

Mehr entdecken: Retter suchen Vermissten am Seewald