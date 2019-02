Vermeintlicher Kinderschänder im Fernbus erwischt

Beamte der Lindauer Grenzpolizei haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Kontrollen von Fernreisebussen in Lindau mehrere Straftaten festgestellt. Das berichten die Beamten in einem Pressebericht.

Ein in Italien wohnender 24-jähriger Serbe konnte sich vor den Beamten nicht ordnungsgemäß ausweisen. Die weitere Überprüfung ergab, dass er wegen des Verdachts von sexuellen Handlungen an einem Kind gesucht wurde. Das Amtsgericht Kempten bestätigte den Haftbefehl, und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Im gleichen Fernreisebus befanden sich ein 50-jähriger Sudanese und eine 23-jährige Somalierin. Beide waren mit falschen Namen im deutschen Asylverfahren registriert, obwohl sie in Italien bereits als Flüchtlinge anerkannt waren. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Sozialleistungsbetrugs ermittelt.

Die Polizeibeamten entdeckten auch ein 55- und 44-jähriger Georgier, die ihren erlaubten Aufenthalt um mehrere Tage überschritten hatten. Zudem wurde von anderen Behörden nach dem Älteren gefahndet.

