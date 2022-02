Vermeintlicher Gas- und Brandalarm rufen Feuerwehr auf den Plan

Weil Bewohner eines Wohnhaues am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr Gasgerucht im Kellergeschoss wahrgenommen haben, riefen sie den Notruf. Die Integrierte Leitstelle Alläu schickte den Löschzug West in die Schachener Straße. Das berichtet der Feuerwehr Lindau in einer Pressemitteilung. Sofort wurde ein Trupp mit Gaswarngerät in das Untergeschoss entsandt. Die Erkundung der Räume ergab allerdings keine gefährliche Konzentration. Die Stadtwerke führten anschließend noch weitere Kontrollmessungen durch. Die mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften angerückte Feuerwehr konnte nach knapp dreißig Minuten wieder abrücken. Polizei, Rettungsdienst und Lindauer Stadtwerke waren ebenso an der Einsatzstelle.

Am Donnerstagnachmittag, um 13.48 Uhr, löste zudem die automatische Brandmeldeanlage in einem Baumarkt in der Bregenzer Straße aus. Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Anlage kam es hier fälschlicherweise zur Alarmauslösung. Nachdem ein Brandereignis rasch auszuschließen war, konnten die Kräfte des Löschzuges Hauptwache wieder abrücken. Eine Streife der Lindauer Polizei war hier ebenfalls vor Ort.