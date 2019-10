Verletzte bei Unfall am Berliner Platz

Zu einem Unfall im Kreisverkehr am Berliner Platz ist es am Freitag gegen 14.30 Uhr gekommen.. Das teil die Polizei mit.

Eine 53-jährige Autofahrerin hatte den Kreisverkehr befahren. Sie wollte ihn über die Bregenzer Straße in Richtung Bregenz verlassen. Kurz vorher fuhr eine 35-jährige Fahrerin aus Weißensberg auf das Auto der 53-Jährigen auf. Die 35-Jährige war laut Polizei wenige Augenblicke zuvor in den Kreisverkehr eingefahren und hatte offenbar das Auto der 53-Jährigen übersehen. Durch den Unfall entstanden an beiden Autos Schäden in Höhe von 1500 Euro. Die 35-Jährige wurde zudem leicht verletzt. Sie klagte über Nackenschmerzen und will sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Die 53-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.