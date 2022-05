Verleihung „Weißer Engel“ an Ehrenamtliche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. April wurde Frau Elisabeth Waag aus Lindau vom bayrischen Gesundheitsminister Herrn Klaus Holetschek mit dem Weißen Engel ausgezeichnet. Dieser wird an beispielgebende Personen verliehen,die sich langjährig und regelmäßig im Gesundheits- und/ oder Pflegebereich ehrenamtlich engagiert haben. Frau Elisabeth Waag wurde damit für ihre 35-jährige Tätigkeit im Besuchsdienst für Kranke und Sterbende, der im Jahr 1986 von Frau Maja Dornier und Frau Christa Popper gegründet wurde, geehrt. Der Besuchsdienst brachte die Hospizidee nach Lindau und bildete die ersten Sterbebegleiter/innen aus, die im Krankenhaus, in Pflegeheimen oder Zuhause schwerstkranke Menschen auf ihrem letzten Weg begleiteten. 1998 eröffnete der Besuchsdienst das Lindauer Hospiz Haus Brög zum Engel als eines der ersten Hospize in Bayern. Frau Elisabeth Waag ist die Einzige, die als Gründungsmitglied noch aktiv im Hospiz ihre Erfahrungen einbringt und weitergeben kann. Sie war und ist immer noch regelmäßig ambulant und im stationären Hospiz tätig. Sie wirkt aktiv an der Einarbeitung und Schulung der neuen Ehrenamtlichen mit, dabei ist ihr großes Herz und ihr umfassendes Wissen um die Bedürfnisse des kranken und sterbenden Menschen ein unschätzbares Gut. Alle Mitglieder/innen des Besuchsdienstes mit seiner Vorsitzenden Frau Maja Dornier freuen sich mit ihr über diese besondere Auszeichnung und gratulieren herzlich.