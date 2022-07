Ast auf der Straße und verkohlte Pommes rufen Feuerwehr auf den Plan

Ein in die Fahrbahn ragender Ast eines Baumes musste am Freitag kurz vor 9 Uhr im Bühlweg entfernt werden. Die hauptamtliche Wachbesatzung des Löschfahrzeugs sicherte die Einsatzstelle ab und beseitigte das Verkehrshindernis mittels Motorkettensäge. Nach etwa 45 Minuten war der Weg wieder für den Straßenverkehr freigegeben.

Schon in der Nacht auf Freitag musste die Feuerwehr ausrücken. Gegen 1.15 Uhr wurde der Löschzug Hauptwache zum Kopernikusplatz in den Stadtteil Zech gerufen. Ein Rauchwarnmelder in einer Nachbarwohnung schlug Alarm, ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte daher die Feuerwehr gerufen. Auf Klingeln und Klopfen des Mannes an der betroffenen Wohnung hatte zuvor niemand geöffnet.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters öffnete der Bewohner die Tür der Erdgeschosswohnung. Die Räume waren leicht verraucht und sämtliche Fenster bereits geöffnet. Die wohl erhebliche Überschreitung der Zubereitungszeit, in Kombination mit großer Hitze innerhalb des verwendeten Kochtopfs, führten dazu, dass sich die im Normalfall goldgelb erscheinenden Pommes frites unter starker Rauchbildung in schwarze Stangen verwandelt hatten.

Der Bewohner hatte den Topf bereits eigenständig abgelöscht, weshalb der eingesetzte Angriffstrupp des ersten Löschfahrzeuges lediglich eine Nachkontrolle mit Wärmebildkamera vornehmen musste. Hierbei ergaben sich keine weiteren Anzeichen auf Brandgefahr, die Wohnung konnte daraufhin an den Bewohner übergeben werden, der die natürliche Querlüftung fortsetzte.

Etwa 20 Minuten später war der Einsatz für die mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften angerückte Feuerwehr sowie die ebenso eingesetzte Polizeistreife beendet.