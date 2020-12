Verkehrsunfall in der Kemptener Straße verursacht großen Sachschaden

Ein 18-Jähriger hat am Mittwoch gegen 20 mit seinem Ford Fiesta die Kemptener Straße Richtung Berliner Platz befahren. An der Abzweigung in die Münchhofstraße geriet er auf die linke Fahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 3er-BMW. Der Aufprall des Ford am BMW war so heftig, dass zumindest am Ford Totalschaden entstand. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden, so die Polizei. Vermutlich war der Unfallverursacher zu schnell in die Kurve gefahren. Die Beifahrerin im BMW musste vom BRK behandelt werden. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf 16 500 Euro beziffert.