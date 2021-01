Sigmarszell/Opfenbach/Weiler (lz) - Zu mehreren Unfällen ist es am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 15 Uhr gekommen. So blieb bei Opfenbach laut Polizeibericht ein Lastwagen auf der winterglatten Staatsstraße hängen, eine 53-jährige Frau rutschte in der Folge mit ihrem Auto in den stehenden Lkw. Ein weiterer Lastwagen, der die Unfallstelle passieren wollte, streifte den Lkw.

Im Gemeindebereich Sigmarszell kam eine 40-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 308 aufgrund des Schneefalls ins Schleudern und prallte mehrfach in die Leitplanke. Ein 60-jähriger Mann, der mit seinem Pkw hinter der Frau fuhr, verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem verunfallten Wagen der Frau. Glücklicherweise wurde bei allen Unfällen niemand verletzt. Auch der Sachschaden fiel mit insgesamt circa 15 000 Euro relativ gering aus, schreibt die Polizei.

Höherer Sachschaden entstand hingegen bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 17 Uhr in Weiler ereignete. Ein die Staatsstraße befahrender Pkw rutschte bei einem Abbiegevorgang in einen quer zu seiner Fahrtrichtung wartenden Pkw, weil der 32-jährige Fahrer aufgrund der Schneeglätte nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit verringern konnte und geradeaus rutschte. Bei diesem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 16 000 Euro.