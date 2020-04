Verkehrsteilnehmer behindern Bauarbeiten

Ein Vorarbeiter der Baustelle Friedrichshafener Straße/Aeschacher Markt hat sich am Donnerstagmorgen hilfesuchend an die Polizei gewandt. Weil viele Verkehrsteilnehmer die Sperrung ignorierten, die es wegen Bauarbeiten auf dieser Strecke seit dem 27. April gibt, war die Arbeit an dieser Stelle kaum möglich, heißt es im Polizeibericht. Natürlich bringe eine Sperrung Unannehmlichkeiten für die Anwohner, räumt die Polizei ein und natürlich seien auch die Ausweichstrecken erheblich belastet. Allerdings sei die Missachtung eines Sperrzeichens ein Verstoß, der mit einem Verwahrngeld in Höhe von 50 Euro geahndet werde. Die Polizei beanstandete nach dem Hilferuf mehr als 20 Personen, die sich zwischen Baggern, Bauarbeitern und Löchern in der Fahrbahn hindurchschlängelten.