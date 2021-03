Verkehrsrowdi flüchtet nach Unfall

Ein 18-jähriger Mann aus Memmingen hat am Montag gegen 17.20 Uhr bei der Anschlussstelle Weißensberg die A 96 in Richtung München befahren, so die Polizei. Er befand sich bereits auf der Überholspur, als ein von rechts kommender grauer Porsche vor ihm auf die Überholspur zog und dabei seinen Skoda im vorderen Bereich touchierte. Obwohl der 18-Jährige hupte und versuchte, den Unfallverursacher auf den Unfall aufmerksam zu machen, zog dieser mit hoher Geschwindigkeit in Richtung München davon. Er konnte sich jedoch das Kennzeichen merken. Nun muss die Polizei den Fahrer des Porsche ermitteln, ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.