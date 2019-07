Verkehrsexperte sieht in der Elektromobilität keine Lösung

Elektromobilität ist nicht die erhoffte Lösung. Nicht für Autoindustrie, die sich in der Krise befinde. Nicht für die im Verkehr versinkenden Städte und erst recht nicht für den Klimawandel. Diese Thesen vertritt Winfried Wolf. Warum? Das hat der Autor und Verkehrsexperte, der in der Vergangenheit auch schon Mitglied des Deutschen Bundestages war, mehr als 50 Interessierten im Landkreis Lindau erklärt.

Politik und Automobilindustrie wollen das Elektroauto zum Auto für die Massen werden lassen. Und auch in der Gesellschaft sei die Ansicht weit verbreitet, Elektromobilität könnte die Lösung angesichts des Klimawandels sein. Wolf allerdings räumt mit dem Mythos des guten E-Autos auf.

Wer in ein E-Auto steigt, müsse das selbe schlechte Gewissen haben, wie der Fahrer eines Diesels oder Normalbenziner, sagt Wolf, der davon überzeugt ist: „Die Elektrifizierungsstrategie ist eine Sackgasse.“

Demnach bringe jedes E-Auto einen „ökologischen Rucksack“ mit sich. Allein die Herstellung der Batterie erzeuge so viel CO2, dass die Bilanz über seine Lebenszeit hinweg gesehen, kaum besser sei als die eines herkömmlichen Autos mit sparsamem Verbrennungsmotor. Darüber hinaus würden E-Autos immer mit einem Strommix betrieben. Und damit aus Strom, der auch sowohl in Kohlekraftwerken, wie in Atomkraftwerken erzeugt werde.

Strombedarf steigt mit

Mehr E-Autos bedeuten auch einen höheren Bedarf an Strom. Damit steige wiederum der Druck, Strom zu erzeugen. Und da dermaßen viel Strom nicht alleine aus erneuerbaren Energien gewonnen werden könne, würden Kohle- und Atomkraftwerke weiterhin einen hohen Stellenwert einnehmen.

Als Beispiel führte Wolf an, dass China aktuell 15 neue Atomkraftwerke baue weitere 15 plane mit dem Verweis auf die Elektromobilität. Auch die Abhängigkeit von Öl bleibe laut Wolf weiterhin bestehen. Hinzu käme der Bedarf an Rohstoffen. Denn abgesehen von gewaltigen Mengen Wasser, benötige es für Pro-Lithium-Batterien auch Kupfer, Erden und Kobalt. Allesamt ebenfalls begrenzte Rohstoffe, die teilweise mit Kinderarbeit abgebaut würden. Gleichzeitig sei die Entsorgung der Batterien völlig ungeklärt. Zudem würde der Aufbau einer flächendeckenden Lade-Infrastruktur Milliardenbeträge kosten.

Wolf machte zudem klar, dass die Gesamtanzahl an Autos durch die Zunahme von Elektrofahrzeugen nicht sinken werde. Durch die geringe Reichweite bedingt, seien die E-Autos meist Stadtautos. Und daher immer Zweit- oder Drittautos.

Während die Bürger sich mit dem angeblich umweltfreundlichen Autos ein gutes Gewissen verschaffen würden, sieht Wolf in dem Hype um das E-Auto eine Strategie der Automobilindustrie, um sich selbst aus der Krise zu manövrieren.

„Es geht nicht ums Klima, sondern um China“, sagt Wolf. China habe ein enormes Interesse daran, auch in der Autobranche konkurrenzfähig zu werden. Erreichen wolle es dies über die E-Mobilität.

Eine Lösung für die Umwelt- und Verkehrsprobleme sieht Wolf also nicht im E-Auto, sondern in einem neuen Verkehrskonzept. Dies sehe die Reduzierung der Autos vor, da sich die Menschen stattdessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad und auf den eigenen zwei Beine fortbewegen. Damit das funktioniert, fordert er eine Stadt- und Siedlungsplanung der kurzen Wege, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Rad- und Fußwege.

Autokonzerne enteignen

Zudem plädiert Wolf für Nulltarife beim ÖPNV, niedrigere Preise bei der Bahn, deren Schienennetz ausgebaut gehöre und in ganz Deutschland elektrifiziert sein müsse. Zudem solle der Nachtverkehr der Bahn wieder aufgenommen und die Autolobby vergesellschaftet werden.

Der Brisanz seiner Forderung ist Wolf sich sehr wohl bewusst, da eine Vergesellschaftung der Autolobby eine Enteignung der Konzerne bedeute. Aber Wolf ist überzeugt: „Nur eine Weltbürgerbewegung kann eine Wende erreichen.“