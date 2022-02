Verkehr wird wegen Arbeiten an Autobahn-Auffahrtsrampe neu geführt

Die Autobahn GmbH des Bundes lässt nach eigenen Angaben seit Mitte Juli 2021 an der A-96-Anschlussstelle Sigmarszell in Fahrtrichtung Lindau umfangreiche Umbauarbeiten durchführen. Durch den Bau einer zusätzlichen Auffahrtsrampe auf die Autobahn sollen Stauungen auf der B 31 aus Fahrtrichtung Friedrichshafen reduziert und damit die Verkehrsqualität verbessert werden.

Von Frühjahr bis Sommer 2022 wird die Direktrampe von der B 31 zur A-96-Fahrbahn in Fahrtrichtung Lindau hergestellt. Dafür muss sowohl auf der Bundesstraße als auch auf der Autobahn eine Behelfsverkehrsführung eingerichtet werden. Diese beginnt auf der B 31 am Mittwoch, 2. März. Für den Aufbau der Schutzwand, der am Donnerstag, 3. März, ab 20 Uhr in den Abend- und Nachtstunden erfolgt, muss der Verkehr aus Richtung Friedrichshafen mehrfach kurzfristig angehalten werden. Die Verkehrsführung auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau besteht aus verschwenkten Behelfsfahrstreifen. Dabei wird die bestehende Beschleunigungsstreifen verkürzt und anschließend der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen eingezogen. Die Arbeiten hierfür werden jeweils in den Nachtstunden vom Montag, 7., bis Mittwoch, 9. März, durchgeführt.

Die Bauarbeiten einschließlich der erforderlichen Straßenausstattungen wie Schutzplanken-, Beschilderungs- und Zaunarbeiten sollen bis auf die endgültige Markierung Ende Juli 2022 abgeschlossen sein.