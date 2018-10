Verkehr in Lindaus Altstadt läuft beim Jahrmarkt anders

Wer während des Jahrmarkts heuer mit dem Auto in die Altstadt will, muss einen ganz anderen Weg fahren als üblich. Denn die Stadt riegelt die Zufahrt durch die Zeppelinstraße komplett ab. Das miteinander von Autos und Fußgängermassen dort ist zu gefährlich. Stattdessen wird es eine sehr ungewohnte Wegführung durch die Altstadt geben.

Michael Stiefenhofer, Leiter der Verkehrsbehörde der Stadt, berichtete, dass die Zufahrt der Vorjahre zu den Hotels und dem Bahnhof nicht gut gewesen sei. Vor allem sei es gefährlich, wenn die Autos bei der Einfahrt in den Inselgraben den Fußgängerstrom queren mussten um weiter in die Ludwigstraße und vor zum Bahnhof zu fahren. Zudem hätten sich viele Autofahrer nicht an die Absperrbaken und die Anweisungen der dort postierten Feuerwehrleute gehalten. In diesem Jahr wird die Stadt diese Zufahrt ab dem Diebsturm deshalb komplett sperren. Da darf kein Auto mehr fahren.

Stattdessen sollen die Autos möglichst im Parkhaus, auf dem Seeparkplatz oder sogar vor der Insel bleiben. Ein großes Schild „Keine Parkplätze im Altstadtkern“ soll am Europaplatz Autofahrer informieren. Weil die Bahn AG versprochen hat, heuer mehr Waggons einzusetzen, will die Stadt zudem die Anreise mit dem Zug noch mehr bewerben.

Enger Weg durch die Altstadt

Und wer unbedingt mit dem Auto auf die Insel will, muss den langen Weg durch die enge Altstadt auf sich nehmen. Denn als einzige Zufahrt wird die Stadt die Heidenmauer in beide Richtungen öffnen. Durch die Fischergasse am Theater vorbei und weiter durch die Ludwigstraße geht es bis hinters Alte Rathaus, wo die Stadt den Fahrbahnbereich vom Rummelplatz abtrennen wird. Bis dahin gibt es Engstellen, aber wenn Autos Schritttempo fahren und sich gegenseitig ausweichen, reicht der Platz, wie die Polizei bei Testfahrten ausprobiert hat. Zwischen Rathaus und Hotel Helvetia wird dann eine Ampel den Verkehr wechselweise durch das besonders enge Stück durchlassen. Dann sind es nur noch ein paar Meter bis vor den Bahnhof.

Stadträte haben dem im Hauptausschuss zugestimmt. Diese Lösung sei besser als die bisherige, zumal die Feuerwehr sich die Ampel im Alarmfall auf Grün schalten könne, wie Stiefenhofer auf Frage von Günther Brombeiß (FB) erklärte. Das sei im übrigen bei der Thierschbrücke schon heute so.

Max Strauß (BL) beantragte sofort, diese Strecke künftig für Radfahrer immer auch gegen die Einbahnstraße freizugeben. Denn wenn Autos sich dort ausweichen könnten, dann gehe das mit Fahrrädern ganz einfach. Und Martin Schnell (LI) will überlegen, ob die Stadt die Altstadt während der vier jahrmarkttage nicht gleich komplett autofrei macht.