Verkehr in Lindau: Ampel bringt am Lindaupark weniger Stau als ein Kreisel

Eine Ampel bei der neuen Zufahrt zum Lindaupark ist für den Verkehrsfluss in der Kemptener Straße viel besser als ein Kreisverkehr. Was Stadträte den Verkehrsplanern nicht geglaubt haben, beweisen jetzt die Simulationen, die Staatliches Bauamt Kempten und Regierung von Schwaben verlangt hatten.

Den Stadträten hat Lindaus Chefstadtplaner die Simulationen bereits gezeigt. Auf Anfrage durfte sich jetzt auch die Lindauer Zeitung die Computerfilme anschauen, die nach aufwendigen Berechnungen den Verkehrsfluss abbilden. Grundlage sind dabei die Verkehrszahlen, die das Büro R+T im Rahmen des Verkehrskonzepts Klimo für das Jahr 2030 erhoben hat. Das jetzt beauftragte Büro Besch r aus Vorarlberg hat diese Zahlen durch eigene Zählungen ergänzt.

Der Ergebnis ist eindeutig: Ein Kreisverkehr als neue Zufahrt (auf Höhe der Post) für den Lindaupark wäre nicht nur für Fußgänger und Radfahrer mit Nachteilen verbunden. Autos würden sich in Richtung Berliner Platz stauen, weil der Verkehrsfluss zusammenbrechen würde, wenn viele Fußgänger über den Zebrastreifen zwischen Lindaupark und Rickenbacher Straße gehen. Dann stauen sich Autos bis in den neuen Kreisel, so dass dort auch keine Ausfahrt mehr in Richtung Schönbühl möglich wäre.

Ganz anders dagegen bei einer Ampel: Sobald eine Autoschlange zu lang wird, gibt die Ampel mittels elektronischer Signale den Verkehr entsprechend frei. Es käme auch in der größten Spitzenstunde nicht zu Staus.

Koschka freut sich auch, dass die Simulation für den Berliner Kreisel die erhoffte Verbesserung nach einem Umbau in einen Turbokreisel bestätigt. Voraussetzung ist aber das kappen der Ein- und Ausfahrt zum Lindaupark. Erfreulich ist auch, dass die Autos weiterhin aus der Rickenbacher Straße in den Kreisel einfahren können. Denn die Folgen wären kaum spürbar, während die Verkehrsfachleute bisher dachten, dass schon dies zur Überlastung führen würde.

Koschka hofft nun auf Gespräche in den Fraktionen. Denn am 29. April soll der Stadtrat den Plänen zustimmen und damit auch das Genehmigungsverfahren für die Erweiterung des Lindauparks und die Neubausiedlung auf dem früheren Cofely-Grundstück starten. Das hatten die Räte im November noch abgelehnt, weil eine Mehrheit dort einen Kreisel statt einer Ampel wollte.