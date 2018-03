Verkehr entlang der Baustelle hat sich beruhigt

Deutlich ruhiger ist der Verkehr am zweiten Tag rund um die Baustelle Langenweg-Kolpingstraße abgelaufen. Das berichten Polizei und Stadtbus.

Einige Autofahrer haben sich offenbar den Tipp zu Herzen genommen und umfahren den Bereich weiträumig. So erklären Daniel Stoll von der Polizei und Stadtbuschef René Pietsch die Tatsache, dass es zumindest bis Dienstagnachmittag auch auf der Umleitungsstrecke kaum zu Staus gekommen ist. „Es hat sich deutlich gebessert“, freut sich Stoll im Gespräch mit der LZ. „Es läuft erheblich besser“, stimmt Pietsch zu, allerdings hatten die Busse auch am Dienstag Verspätung. Laut Stoll standen die Autos nicht mehr in der Ludwig-Kick-Straße und Reutiner Straße, sondern rollten. Der Polizist freute sich zudem, dass deutlich weniger Autofahrer einen Schleichweg im Bereich der Rainhausgasse gesucht haben. Vermutlich haben die Autofahrer gemerkt, dass sie dort noch langsamer ans Ziel kommen, glaubt Stoll, nachdem am Montag viele auf der Suche nach einer Abkürzung im Bereich des Rainhauses gestrandet waren. Pietsch hofft, dass die Bauarbeiten so zügig laufen, dass zumindest ein Großteil der Busse ab Donnerstag wieder durch die Kolpingstraße fahren kann.