Verkauf des Lindauer Adventskalenders startet

Ungeachtet der Corona Pandemie beginnt am 1. November wieder der Verkauf des Lindauer Adventskalenders. Lions Club Lindau und der Förderkreis Round Table läuten damit auch heuer am bayerischen Bodensee die Vorweihnachtszeit ein.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir uns unserer Verantwortung stellen und auch im Corona Jahr mit unserer Aktion Bedürftige unterstützen“, teilt ein Sprecher der beiden Clubs mit. Immerhin konnten Lions und Round-Tabler in den vergangenen Jahren aus dem Erlös des Kalenders jährlich 20 000 Euro an soziale Einrichtungen in Lindau und Umgebung übergeben. Dieses Jahr gehen die Erlöse an die Bahnhofsmission Lindau, an die Helfer vor Ort in Lindau, an die Lindauer Tafel der Caritas sowie an die LZ-Bürgeraktion Wir helfen.

Mit dem Kauf des beliebten Kalenders unterstützen Lindauer nicht nur einen guten Zweck, sondern jeder Käufer hat auch die Chance, einen der über 350 Preise im Wert von insgesamt mehr als 20 000 Euro zu gewinnen. Das Spektrum der Preise reicht heuer von einem Jahres-Abo für die Therme Lindau über einen Zeppelinflug für zwei Personen bis hin zu zahlreichen Essensgutscheinen hiesiger Restaurants. Alle Preise sind von den Mitgliedern beider Clubs und von Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft gespendet worden.

Der in diesem Jahr von Angelika Reich gestaltete Kalender zeigt auf seiner Vorderseite ein Aquarell der winterlichen Lindauer Ludwigstraße und wird wieder zum Preis von fünf Euro pro Stück an zahlreichen Verkaufsstellen in Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn und Schlachters verkauft.

Jeder Kalender trägt eine individuelle Nummer, die später als Losnummer dient. Im Zeitraum vom 1. bis 24. Dezember wird die Lindauer Zeitung täglich die Glücksnummern bekannt geben, die einen der Tagespreise gewonnen haben. Hinter den Kalendertürchen verbergen sich jeweils die vier Hauptpreise eines Tages.

Die traditionelle Übergabe des Lindauer Adventskalenders Nr. 1 an Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons ist gleichzeitig Verkaufsstart der diesjährigen Kalenderaktion. Spätestens am 1. November stehen an allen 21 Verkaufsstellen in Lindau und Umgebung die Kalender zum Verkauf zur Verfügung. Bürger ab 16 Jahren können die Kalender in beliebiger Stückzahl erwerben. Interessenten sollten sich erfahrungsgemäß beeilen, denn vor einem Jahr waren die 5000 Kalender bereits kurz nach Verkaufsstart fast vollständig vergriffen.