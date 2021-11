Verkauf startet: Hier gibt's den beliebten Lindauer Adventskalender

Folgende Vorverkaufsstellen sind bereits festgelegt: i-Punkt im Lindaupark, Feils Postladen in Nonnenhorn, Jakobus Apotheke in Nonnenhorn, Blumenhaus Rommel in Nonnenhorn, Postladen Wasserburg, Selber Gemacht Wasserburg, MK-Reifenservice in Sigmarszell, See-Apotheke in Bodolz, Tierarztpraxis Zaltenbach in Lindau, Autohaus Birk in Sigmarszell, Löwen-Apotheke in Lindau, Lotto Nägele in Lindau, Tutto d´Italia in Lindau, Schreibwaren Enderlin in Lindau, TollHaus in Lindau, Dornier in Lindau, Praxis Joachim Mellinghoff in Lindau, AOK in Lindau.

Ab sofort gibt wieder den Lindauer Adventskalender zu kaufen. Der Kalender, den der Lions Club Lindau und Round Table gemeinsam herausgeben, unterstützt karitative Projekte und läutet am Bayerischen Bodensee traditionell die Vorweihnachtszeit ein.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir mit unserer gemeinsamen Aktion Bedürftige in der Region Lindau unterstützen, die besonders unter den sozialen Folgen der Corona-Pandemie leiden“, so die Sprecher der beiden Clubs. Aus dem Erlös des letztjährigen Kalenders wurden rund 25000 Euro an soziale Einrichtungen in Lindau und Umgebung übergeben.

Mit dem Verkauf des begehrten Kalenders unterstützt man aber nicht nur einen guten Zweck, sondern jeder Käufer hat auch die Chance auf Gewinne. „Hinter den Türchen des Kalenders warten mehr als 400 Gewinne im Wert von über 25000 Euro auf die Erwerber des Kalenders“, so die Pressemitteilung.

Jahres-Abo der Therme ist ein Preis

Das Spektrum der Preise reicht von Jahres Abos für die Therme Lindau und die Lindauer Zeitung über einen Zeppelinflug für zwei Personen bis hin zu zahlreichen Gutscheinen für viele Lindauer Restaurants und Geschäfte. Alle Preise sind wie in jedem Jahr von Mitgliedern beider Clubs sowie von Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft gespendet worden.

Der in diesem Jahr erneut von der Lindauer Künstlerin Stefanie Steinmayer gestaltete Adventskalender zeigt auf seiner Vorderseite einen schwebenden Weihnachtsengel, umgeben von geschmückten Weihnachtsbäumen und Geschenken. Der Kalender wird wieder zum Preis von fünf Euro pro Stück an zahlreichen Verkaufsstellen in Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn und Schlachters verkauft (siehe Kasten).

Jeder Kalender trägt eine individuelle Nummer, die später als Losnummer dient. Im Zeitraum vom 1.12. bis 24.12. werden dann in der Lindauer Zeitung täglich die Glücksnummern bekannt gegeben, die die Tagespreise gewonnen haben. Hinter den Türchen verbergen sich jeweils die vier Hauptpreise eines Tages.

Mathias Hotz bekommt den ersten Kalender

„Die traditionelle Übergabe des Lindauer Adventskalenders Nr. 1 an die Oberbürgermeisterin kann in diesem Jahr verständlicherweise wegen ihrer Babypause nicht erfolgen“, schreiben die Clubs in ihrer Pressemitteilung. Die Übergabe an ihren Vertreter, Bürgermeister Mathias Hotz ist gleichzeitig Verkaufsstart der diesjährigen Kalenderaktion. Nun stehen an allen 21 Verkaufsstellen in Lindau und Umgebung die Kalender zum Verkauf zur Verfügung.

Mit dem Erlös aus dem diesjährigen Kalenderverkauf werden die Bürgeraktion Wir helfen, Hilfe für Frauen in Not, die „soziale Stadt“ des Treffpunkts Zech, die Helfer vor Ort in Nonnenhorn und die Aktion Medienkompetenz der Lindauer Mittelschulen unterstützt.

Kalender können von jedem Bürger ab 16 Jahren in unbegrenzter Stückzahl erworben werden. Für Interessenten ist aber Eile angesagt: Trotz eingeschränktem Straßenverkauf waren alle Kalender im letzten Jahr bereits kurz nach Verkaufsstart vollständig vergriffen.