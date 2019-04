Verhaltener Start für Mountainbikerin Sofia Wiedenroth

In den vergangenen zwei Wochen sind die ersten beiden Rennen der Enduro World Series in Rotorua (Neuseeland) und Derby (Tasmanien) ausgetragen worden. Mit dabei war die Lindauerin Sofia Wiedenroth, die in der neuen Mountainbike-Rennsaison für das Cube Action Team an den Start geht. Laut Pressemitteilung verliefen die Vorbereitungen für Wiedenroth alles andere als prächtig.

„Nachdem ich Anfang Februar im Trainingslager unglücklich gestürzt war und mir mein Schienbeinkopf angebrochen hatte, waren die Vorbereitungen auf die Rennen nicht ganz optimal“, so Wiedenroth, die kurzfristig doch noch abreisen konnte.

Das Rennen in Rotorua erstreckte sich über 60 Kilometer mit 1800 Höhenmetern und beinhaltete fünf Stages – auf Zeit gemessene Wertungsprüfungen. Zwei Stages fanden im Skyline Bikepark von Rotorua statt, die anderen drei im Whakarewarewa-Dschungel. „Da es das erste große, wichtige Rennen der Saison war, war ich entsprechend nervös. Das machte sich leider auch in meiner Fahrweise bemerkbar. Ich stürzte jeweils in den ersten beiden Stages“, berichtet die Lindauerin. In der Folge fand sie zurück in ihren Rhythmus und konnte die restlichen Stages ohne weitere Fehler absolvieren. Am Ende erreichte Sofia Wiedenroth den 23. Platz.

Das zweite Rennen der Enduro World Series in Tasmanian ging über 44 Kilometer mit 2000 Höhenmetern und beinhaltete sechs Stages. Im Gegensatz zu den Strecken in Neuseeland, die auf staubigen und losen Waldboden abgesteckt waren, verlief die Rennstrecke in Tasmanien durch große Steinfelder mit einigen Sprüngen. „Am zweiten Rennwochenende fühlte ich mich wieder deutlich wohler und vertrauter auf dem Rad“, sagt Wiedenroth. Das zeigte sich auch im Endergebnis: Ohne Stürze im Training oder im Rennen wurde sie 21.