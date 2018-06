Verhaltener Auftakt bei der Alpentour Trophy

Zehn Teammitglieder des Mountainbiketeams „Tomotion Racing by black tusk“ haben am Donnerstag die 70 Kilometer lange, mit 3100 Höhenmetern gespickte Runde zu Beginn des viertägigen Mountainbike-Wettbewerbs Alpentour Trophy in Angriff genommen. Laut Pressemitteilung erwischte der Lindauer Rennstall keinen optimalen Start.

Zum Start stand die Königsetappe auf dem Progamm: eine Schleife vom österreichischen Schladming über das Dachsteinmassiv nach Ramsau und wieder zurück nach Schladming. Der schnellste Tomotion-Fahrer Martin Schätzl bewältigte die Etappe in genau vier Stunden. Mit rund drei Minuten Rückstand auf Platz drei liegt er somit aktuell auf Rang vier der Kategorie „Sportklasse Men1“.

Dennis Hussner genoss die „steilen Rampen und Trails bergauf und bergab“ und finishte auf Platz fünf seiner Alterskategorie. David Gerstmayer hingegen wurde durch einen schlimmen Sturz ausgebremst und musste sich mit Rang 37 bei den „Elite Men“ begnügen. Max Friedrich tat sich schwer mit der ersten Etappe: Der Deutsche Meister im Cross-Country fand keinen Rhythmus und wurde nach 4:17,23 Stunden Achter bei den „Elite Masters“.

Dennoch konnten sechs der insgesamt zehn Tomotion-Fahrer am ersten Tag der Alpentour Trophy in die Top Ten ihrer jeweiligen Kategorie fahren. „Martin und Dennis sind heute ziemlich gut gefahren“, fasste Tomotion-Teamchefin Andrea Potratz den ersten Renntag zusammen und ergänzte: „David hatte leider Pech mit dem Crash, aber das wird noch. Ich bin erst mal froh, dass alle gut durchgekommen sind.“