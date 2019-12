Verhafteter uriniert in Polizeiauto

Einen lang gesuchten Straftäter hat die Bundespolizei am Donnerstagabend am Grenzübergang Hörbranz verhaftet. Gegen den in der Schweiz wohnhaften Deutschen lagen zwei Haftbefehle vor. Beim Transport in die Justizvollzugsanstalt urinierte der Straftäter bei den Polizisten ins Fahrzeug.

Bei einer Grenzkontrolle beendeten die Lindauer Bundespolizisten die Fahrt eines 38-jährigen, der im Fernbus aus der Schweiz unterwegs war. Der in Kasachstan geborene Deutsche wurde gleich mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen der Staatsanwaltschaft Augsburg gesucht. Er war im September 2015 vom Amtsgericht Augsburg wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von fast 800 Euro verurteilt worden, heißt es im Polizeibericht. Die Fahndungsnotierung bestand nunmehr seit rund vier Jahren.

Mit einem zweiten, im Mai 2016 erlassenen, Strafbefehl des Amtsgerichtes Augsburg war der Mann wegen Körperverletzung zu einer Zahlung über 3700 Euro verurteilt worden. Die Fahndungsausschreibung zur Festnahme bestand bereits seit Mitte 2017.

Da der Straftäter seine Justizschulden nicht aufbringen konnte, lieferten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein. Beim Transport zur Haftanstalt beleidigte der Verhaftete mehrfach die eingesetzten Beamten und urinierte in den Gefangenentransporter. Neben mehr als viereinhalb Monaten hinter Gittern erwartet den Mann nun noch eine Anzeige wegen Beleidigung. Zudem wird er für die Kosten der Reinigung und Desinfektion des Dienstfahrzeugs aufkommen müssen.