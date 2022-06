Vergessener Rucksack eines Schülers löst große Suchaktion aus

Ein Wanderer rief am Donnerstag, 8.30 Uhr die Polizei an. Der Grund: Am Gipfelkreuz auf dem Kummenberg stand ein Rucksack mit ein paar Schuhen und einer Jause. Der Besitzer war aber nicht auszumachen.

Die Bergrettung machte sich auf den Weg und suchte zunächst am Kummenberg und am Fuß der Felswand nach dem Besitzer. "Da keine Hinweise auf den möglichen Besitzer im Rucksack gefunden und ein Absturz nicht ausgeschlossen werden konnte, suchte der Polizeihubschrauber sowie zehn Personen der Bergrettung Götzis die nähere Umgebung ab, jedoch ohne Erfolg", schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Wenig später gab es dann aber Entwarung: Es stellte sich heraus, dass am Vortag eine Schulklasse einen Kletterkurs im Klettergarten Koblach hatte und die Schüler anschließend auf den Kummenberg wanderten. Einer der Schüler hatte seinen Rucksack vergessen. Die Suche wurde gegen 10.30 Uhr beendet.