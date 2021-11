Verfolgungsjagd in Dornbirn: Autofahrer rast vor der Polizei davon

Bei einer Polizeikontrolle in Dornbirn in der Nachtz Freitag hat ein Autofahrer die Zeichen der Polizei missachtet und ist geflüchtet. Eine Streife der Stadtpolizei nahm unter mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf, heißt es in einem Polizeibericht.

Der Autofahrer missachtete in der Folge mehrfach die weiteren Zeichen der Polizei und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lustenau, weshalb mehrere Streifen der Bundespolizei zur Unterstützung angefordert wurden. Auf der Höchsterstraße drängte der flüchtende Autofahrer einen entgegenkommenden, unbeteiligten Autofahrer von der Fahrbahn ab und flüchtete weiter in Richtung Lustenau.

Autofahrer rammt Polizei

Kurz vor der Kreuzung mit der Zellgasse rammte der Autofahrer das Polizeifahrzeug seitlich, um es von der Straße zu drängen. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Auf der weiteren Flucht kam es zu einer erneuten Kollision mit dem Polizeifahrzeug, wobei es zu weiteren, starken Beschädigungen beider Fahrzeuge kam.

Auf der Reichsstraße in Lustenau gelang es dem nachfolgenden Polizeifahrzeug nach einer weiteren seitlichen Kollision das Fahrzeug bei einer Tankstelle anzuhalten. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Rheinvorland. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf, wobei einer der Polizisten einen Schuss ins weiche Erdreich abgab.

Kurz darauf konnte der 25-jährige Mann im Uferbereich des neuen Rheins festgenommen werden. Den beiden Mitfahrern gelang vorerst die Flucht. Zwischenzeitlich konnte eine 20-Jährige ermittelt werden. Die dritte Person ist noch unbekannt.

Drogentest ist positiv

Ein beim Fahrer durchgeführter Alkohol-Test verlief negativ. Ein Drogentest verlief positiv. Verletzt wurde niemand. Das Polizeifahrzeug und das Fluchtfahrzeug wurden schwer beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurden vom Fluchtfahrzeug mehrere Verkehrsleiteinrichtungen entlang der Fluchtstrecke beschädigt. Der Mann wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Widerstand gegen die Staatsgewalt und zahlreicher Verkehrsübertretungen angezeigt.