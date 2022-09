Verena Mösenbichler-Bryant dirigiert SJBO

Das Schwäbisches Jugendblasorchester (SJBO) als Elite-Auswahlorchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) gastiert am Sonntag, 11. September, in der Inselhalle Lindau. Jedes sinfonische Blasorchester verkörpert und repräsentiert die Gemeinschaft, der es angehört und aus der es herausgewachsen ist, wie es in der Pressemitteilung heißt. Das Orchester setzt sich aus hochbegabten jungen Musikerinnen und Musikern zusammen, die aus den schwäbischen Musikkapellen ausgewählt werden. Während im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Schwangerschaft noch ihr Vater Prof. Johann Mösenbichler in Vertretung die Projektleitung übernommen hatte, wird in diesem Jahr Chefdirigentin Dr. Verena Mösenbichler-Bryant am Dirigentenpult stehen. Sie will die mehr als 60 ambitionierten jungen Musikerinnen und Musiker zu musikalischen Höchstleistungen führen. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 15 Euro. Schüler und Studenten erhalten Karten zum ermäßigten Preis von 8 Euro. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. Mehr zum Orchester unter www.asm-online.de/orchester#c Foto: David Persoff