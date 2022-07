Vereinsberater gibt Seminar „Der große Satzungscheck“

Wenn für Vereine eine Überarbeitung der Vereinssatzung ansteht oder bestimmte Regelungen nach Jahren hinterfragt werden, dann hat die Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau das passende Angebot: das Seminar „Der große Satzungscheck“. Vereinsberater Karl Bosch führt Interessierte am Dienstag, 19. Juli, ab 19 Uhr im Raum 332 des Lindauer Landratsamtes durch die einzelnen Bestimmungen und gibt hilfreiche Tipps, wie Vereine ihre Satzung maßgeschneidert auf die Anforderungen ihres Vereins gestalten können. Eine Anmeldung bis spätestens 15. Juli formlos per E-Mail an vereinsberatung@landkreislindau.de ist erforderlich. Das Seminar ist ein Angebot der Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau und für Vereine im Landkreis kostenlos.

Neben dem strukturierten Aufbau einer Vereinssatzung wird erklärt, welche Pflichtinhalte eine Satzung haben muss. Daneben gibt es zahlreiche praxisorientierte Tipps, wie die Satzung möglichst effizient gestaltet werden kann. Es wird zum Beispiel erklärt, was Vereine in ihrer Satzung tun können, damit der Verein auch dann handlungsfähig bleibt, wenn einmal ein Vorstand ausfällt oder kein Nachfolger gefunden wird. Erleichterungen für die Durchführung von Mitgliederversammlungen, Beschlussfassung und Wahlen runden das Programm ab.

„Gerne dürfen die Teilnehmer ihre eigene Vereinssatzung zum „Check“ mitbringen. Es wird genügend Zeit bleiben, um ganz individuell auf die Fragen eingehen zu können. Denn die Satzung muss zum Verein passen, wie ein Maßanzug“, so Vereinsberater Karl Bosch.