Vereine über Pressearbeit und Vereinssteuerrecht informieren

Die Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau veranstaltet zwei Seminare zu aktuellen Themen. Der freiberufliche Journalist Michael Scheyer gibt Tipps zur gelungenen Interaktion mit der Presse und Rechtsanwalt Stefan Karsten Meyer zum Thema Vereinssteuerrecht. Das kündigt das landratsamt im einem Schreiben an.

Das Seminar „Pressearbeit im Verein“ findet am Montag, 19. September, im Landratsamt Lindau in der Bregenzer Straße 35 statt, das Seminar „Vereinssteuerrecht“ am Mittwoch, 12. Oktober, im Paul-Bäck-Haus in Heimenkirch. Start ist jeweils um 18.30 Uhr. Beide Seminare sind ein kostenloses Angebot der Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau. Anmeldung bitte jeweils bis spätestens eine Woche vor dem Termin formlos per E-Mail an vereinsberatung@landkreis-lindau.de.