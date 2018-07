Vereine laden zum Erwerb des Sportabzeichens ein

In diesem Jahr haben sich erneut drei Lindauer Sportvereine zusammengetan, um die Möglichkeit zu geben, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Laut Pressemitteilung sind die Termine nicht in einer ganzen Ferienwoche verteilt, sondern für dieses Wochenende anberaumt.

Am Samstag, 21. Juli, findet ab 14 Uhr die Abnahme im Lindauer Stadion statt. Am Sonntag (22. Juli) steht ab 10 Uhr Schwimmen im Freizeitzentrum Oberreitnau auf dem Programm. Abschließend treffen sich diejenigen Sportler, die eine Rad-Disziplin ablegen möchten, am Sonntag um 15 Uhr am Metzeler-Parkplatz.

Beim Deutschen Sportabzeichen werden vier Leistungen aus den Bereichen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination abgenommen. Dabei können die Teilnehmer je Bereich aus vier- oder fünf Disziplinen wählen – je nach persönlicher Vorliebe. Eine Disziplin muss geschwommen werden. Die Sportabzeichenprüfer geben bei der Abnahme auch Tipps für alle, die nicht so im Trainingsbetrieb sind.

Die Teilnahme ist auch ohne Vereinsmitgliedschaft möglich und kostet, inklusive Urkunde und Abzeichen, für Nichtmitglieder sechs Euro. Mitglieder der Vereine zahlen vier Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre nehmen kostenlos teil. Sportler, die bereits ein Sportabzeichen abgelegt haben, bringen zur Zuordnung ihre letzte Urkunde mit.